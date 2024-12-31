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除夕元旦交通安排　深圳灣羅湖口岸延長服務　港鐵通宵九巴加密班次 (09:57)

除夕夜（2024年12月31日）不少市民外出倒數迎接2025年，明報電子平台組整理本港及往返內地的特別交通安排一覽，其中深圳灣口岸及羅湖口岸將延長服務時間。

深圳灣及羅湖口岸

●羅湖口岸旅客清關服務延長至元旦（2025年1月1日）凌晨2時，東鐵線由金鐘往羅湖的尾班車，延後至元旦凌晨零時56分在金鐘站開出；羅湖往金鐘的尾班車，凌晨2時30分於羅湖站開出。往返落馬洲站不會延長服務。

●深圳灣口岸旅客和客車清關於除夕夜通宵服務，即24小時通關。來往深圳灣口岸的跨境巴士當晚加強服務，可到各跨境巴士公司的微信小程式查閱。【跨境巴士微信小程式二維碼

元旦凌晨時段，持有落馬洲／皇崗、深圳灣、文錦渡及沙頭角口岸許可證的跨境私家車，可使用深圳灣口岸；落馬洲或皇崗口岸只容許持落馬洲／皇崗口岸封閉道路通行許可證的跨境私家車行走。

本港公共交通

●港鐵

本地鐵路線及7條輕鐵路線通宵行駛（不包括機場快線、迪士尼線及東鐵線往返羅湖及落馬洲站）。為配合迪士尼樂園跨年倒數，迪士尼線於除夕夜延長服務至凌晨2時。港鐵巴士線506、K51及K54亦延長服務。【延長服務時間詳情】

●九巴

九巴於除夕夜加強逾100條巴士路線服務，包括調整服務時間及加密班次，各路線安排按此瀏覽

●城巴

城巴增設多條除夕煙花匯演散場巴士路線，包括由中環、銅鑼灣、山頂、啟德郵輪碼頭及迪士尼樂園開出。前往深圳灣口岸（路線NB3）及港珠澳大橋香港口岸（路線NA21）的巴士通宵服務。【除夕散場巴士路線詳情】

另外，城巴在跨年夜開辦雙層開篷巴士「除夕派對」路線H2S，除夕晚上11時35分由西九龍站出發，途經佐敦、中環及銅鑼灣，單程收費為$41.8起。【「除夕派對」H2S詳情】

●電車

多條路線延長服務時間，其中筲箕灣往上環（西港城）尾班電車於元旦凌晨零時30分開出；上環（西港城）往筲箕灣尾班車於凌晨1時開出；銅鑼灣往堅尼地城尾班車於凌晨1時半開出。

●新渡輪

為配合維港跨年倒數封港措施，新渡輪中環來往長洲及梅窩的離島渡輪服務，在除夕夜及元旦凌晨有特別安排，詳情可參考此連結

●天星小輪

在除夕夜，天星小輪來往尖沙嘴及中環/灣仔的尾班船，開出時間為晚上10時30分，當晚煙花活動後不會提供延長服務，詳情可參考此連結

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