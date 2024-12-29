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政府牙科街症網上登記12月30日推出　抽籤名額一半優先予長者　一文睇登記流程要點 (18:53)

衛生署牙科街症網上登記系統將於明日（12月30日）推出，讓巿民登記預約11間政府牙科診所的免費牙科街症。名額有限，會抽籤分配。倘獲分配名額，將收到手機短訊通知。市民可透過「醫健通」流動應用程式登入網上登記系統使用服務。本文整理牙科街症網上登記資訊如下。

牙科街症網上登記要點

．網上登記系統（www.dentalgp.gov.hk）12月30日推出，同日起不再在晚上為現場輪候者作初步登記

．登記後，名額以電腦抽籤方式分配，其中一半會優先分配給65歲或以上長者

．手機通知短訊只會以附有「#」號的「#DH-DENT GP」發送人名稱發出，以協助市民識別真偽，並不會附超連結

．市民亦可於當日中午12時30分後登入系統查詢抽籤結果，或於上午9時至下午5時辦公時間內致電熱線2892 2111查詢

．倘需協助登記，可於登記時間（早上8時半至11時半）到任何一間牙科街症服務診所，由職員現場登記

．牙科街症服務包括治理急性牙患、口腔膿腫、處方藥物止痛和脫牙

網上登記流程

1. 每日上午6時至11時半，登入系統，登記指定牙科診所（診所名單）下一個工作天的牙科街症服務，市民須以實名登記。

2. 系統以電腦抽籤方式分配名額。

3. 倘成功獲分配名額，會獲發手機短訊通知；巿民亦可於中午12時30分後登入系統查詢抽籤結果，或於上午9時至下午5時辦公時間內致電熱線2892 2111查詢。

4. 倘有剩餘名額，登記系統會公布相關牙科診所名單，市民可於同日下午2時至下午5時，致電「尚餘名額登記專線」（電話：2892 2577），以先到先得方式索取餘籌，額滿即止；或在牙科街症服務當日早上7時45分至9時15分，致電專線查詢。

登記系統啟用初期，衛生署除了在平日辦公時間內上午9時至下午5時設有查詢熱線（電話：2892 2111），更於五個公眾假期（包括2025年1月1日、1月5日、1月12日、1月19日及1月26日）上午9時至下午1時提供額外的查詢熱線服務時段，解答市民的查詢。

資料來源：政府新聞網

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