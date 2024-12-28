人類偏肺病毒內地病例增　一文了解人類偏肺病毒病徵、傳播及預防方法 (15:11)

內地疾控機構監測數據顯示，本月中旬起，門診急診流感樣病例中，人類偏肺病毒感染在南北方均增多。中國疾控中心病毒病所研究員鄭麗舒表示，人類偏肺病毒不是危言聳聽的「新毒株」，而是會引發急性呼吸道感染的常見病毒，多數人在一星期左右症狀逐漸緩解。

根據香港衛生防護中心網站資料，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，全年任何時間皆會發生。人類偏肺病毒可透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫、接觸患者的分泌物或觸摸受污染的表面或環境傳播。兒童、長者及免疫力弱者較易受感染。

患者通常病徵輕微並會自行痊癒。主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。現時沒有疫苗可預防人類偏肺病毒感染。市民佩戴口罩、保持雙手清潔有助減低感染機會，亦應避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方。（新華社／中新社／香港衛生防護中心網站）