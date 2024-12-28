明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

人類偏肺病毒內地病例增　一文了解人類偏肺病毒病徵、傳播及預防方法 (15:11)

冬天及春天是呼吸道傳染病流行季節，國家疾控局昨日（27日）的新聞發布會上，中國疾控中心傳染病所所長闞飆指出，近期內地流感病例上升趨勢明顯，進入季節性流行期，接下來一段時間內會持續上升。人類偏肺病毒（內地稱人偏肺病毒）在14歲及以下病例中的陽性率也呈上升趨勢，新冠病毒及其他呼吸道病原體則處於較低流行水平。

內地疾控機構監測數據顯示，本月中旬起，門診急診流感樣病例中，人類偏肺病毒感染在南北方均增多。中國疾控中心病毒病所研究員鄭麗舒表示，人類偏肺病毒不是危言聳聽的「新毒株」，而是會引發急性呼吸道感染的常見病毒，多數人在一星期左右症狀逐漸緩解。

根據香港衛生防護中心網站資料，人類偏肺病毒可在任何年齡人士引致急性呼吸道感染，全年任何時間皆會發生。人類偏肺病毒可透過患者咳嗽或打噴嚏時所產生的飛沫、接觸患者的分泌物或觸摸受污染的表面或環境傳播。兒童、長者及免疫力弱者較易受感染。

患者通常病徵輕微並會自行痊癒。主要病徵包括發燒、咳嗽、鼻塞、呼吸困難或氣促。現時沒有疫苗可預防人類偏肺病毒感染。市民佩戴口罩、保持雙手清潔有助減低感染機會，亦應避免前往人多擠逼或空氣流通欠佳的公眾地方。（新華社／中新社／香港衛生防護中心網站

相關字詞﹕人類偏肺病毒 人偏肺病毒 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞