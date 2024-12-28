深圳地鐵13號線通車　深圳灣口岸地鐵沿線玩樂點搭車指南【短片】 (10:57)

深圳地鐵13號線沿線玩樂熱點指南

●人才公園站

從深圳灣口岸站乘搭13號線，一個站便到毗連深圳人才公園的人才公園站。該公園沿海而建，佔地廣闊，綠意盎然。公園第二期更已於2024年11月啟用，佔地約10萬平方米，植被覆蓋面積約6萬平方米，娛樂區域新設「螃蟹樂園」，內有螃蟹造型滑梯，一啟用即成打卡熱點，園內還有長長廊橋可觀賞美景。

●后海站

從深圳灣口岸站乘搭兩個站，即到后海站。后海站鄰近海岸城、深圳灣萬象城、Kaledo嘉樂道、后海匯等大商場，搵食娛樂十分方便。

后海站還有2號線及11號線途經，可在此轉車到其他地方。例如轉乘11號線可到熱門商場萬象前海（桂灣站）、深圳寶安國際機場（機場站）；轉乘2號線可到海上世界站。

●深大站

從深圳灣口岸站乘搭5個站便到深大站，在此可轉乘1號線前往多個港人熱點，例如1個站可到高新園站，直達深圳萬象天地商場；搭6個站可到寶安中心站，直達位於寶安區的熱門大商場深圳前海壹方城；3個站到世界之窗站；4個站到華僑城站，可到遊客熱點錦繡中華民俗村。（採訪、拍攝、剪接：蔡竣羲）