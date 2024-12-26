倒數好去處｜維港賞煙花、迪士尼倒數、沙田新城市廣場MIRROR成員勁歌熱舞迎2025年 (14:09)

．維港跨年倒數煙花音樂匯演【詳情】

日期：2024年12月31日

時間：「許願流星」煙火於晚上11時、11時15分、11時30分及11時45分在港島3座地標大廈樓頂發放

煙花音樂匯演：12月31日午夜12時至1月1日凌晨零時12分

地點：維多利亞港兩岸

．跨年倒數2025@海港城【詳情】

海港城12月31日將開放露天停車場，供已購票巿民及遊客觀賞維港煙花音樂匯演。

．天際100「2025跨年倒數派對」【詳情】

天際100倒數派對有樂隊演出、雜耍藝人表演及打卡裝置等，購票入場者可感受跨年夜氛圍，並從高處觀賞維港煙花。訂票日期為即日至12月29日（訂票連結）。

．新城市廣場「除夕倒數狂歡派對」【詳情】

沙田新城市廣場12月31日晚上將舉行「勁歌熱舞迎2025」倒數活動，男團MIRROR成員楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）、陳瑞輝（Frankie）及雲浩影（Cloud）將以靚聲熱舞陪大家倒數。商場中午12時至晚上10時亦有「倒數狂歡嘉年華」，派發爆谷、棉花糖及特色氣球等。

「勁歌熱舞迎2025」

時間：12月31日晚上10時半至1月1日凌晨零時5分

地點：沙田新城市廣場1期1樓羅馬圓形獻技場

「倒數狂歡嘉年華」

時間：中午12時至晚上10時

地點：沙田新城市廣場商場各層

．香港迪士尼樂園「跨年倒數活動」【詳情】

香港迪士尼樂園在12月31日會延長開放時間，當晚倒數活動約晚上11時45分開始，有光影、煙火及無人機的娛樂表演，須購票入園參與。