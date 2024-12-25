聖誕節｜北美防空司令部按傳統「追蹤」聖誕老人　安撫大眾派禮不受神秘無人機阻礙 (16:43)

聖誕節，聖誕老人身在何方？北美防空司令部（NORAD）每年也按傳統「追蹤」聖誕老人出沒，上將Gregory Guillot表示，聖誕老人已造訪了日本、朝鮮和印尼等地，並正在俄羅斯和伊朗停留。他又戲稱，即使新澤西近日頻現疑似神秘無人機，也無阻聖誕老人派禮物的工作。美國總統拜登與太太吉爾今年亦有參與追蹤聖誕老人活動，協助接聽孩童的來電。
北美防空司令部為美國和加拿大的雙邊組織，負責監控美國及加拿大的領空和領海。這個國防機關與聖誕老人有何關係？在1955年，美國一名小孩想聯絡聖誕老人，撥打了報紙上百貨公司聖誕老人廣告誤印的電話號碼，原來那是北美防空司令部的前身CONAD（北美大陸防空司令部，Continental Air Defense Command）的號碼。當晚接聽電話的當值人員雖然知道「搭錯線」，仍裝作聖誕老人盡力解答小孩的查詢。
自此每年也有孩子致電NORAD詢問聖誕老人的行蹤，去年NORAD接到逾40萬個查詢電話，其聖誕老人追蹤網站（noradsanta.org）訪問量達2060萬次，該網站會顯示聖誕老人「實時行蹤」的3D地圖和顯示「已送出的禮物」數量。截至本港時間周三（25日）下午4時半，網站顯示已送出逾75億份聖誕禮物。（NORAD/BBC/法新社/美國之音）
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