聖誕節｜北美防空司令部按傳統「追蹤」聖誕老人　安撫大眾派禮不受神秘無人機阻礙 (16:43)

北美防空司令部為美國和加拿大的雙邊組織，負責監控美國及加拿大的領空和領海。這個 國防機關與聖誕老人有何關係？在 1955年，美國一名小孩想聯絡聖誕老人，撥打了報紙上百貨公司聖誕老人廣告誤印的電話號碼，原來那是 北美防空司令部 的前身CONAD（北美大陸防空司令部， Continental Air Defense Command） 的號碼。當晚接聽電話的當值人員雖然知道「搭錯線」，仍裝作聖誕老人盡力解答小孩的查詢。

自此每年也有孩子致電NORAD詢問聖誕老人的行蹤，去年NORAD接到逾40萬個查詢電話，其聖誕老人追蹤網站（noradsanta.org）訪問量達2060萬次，該網站會顯示聖誕老人「實時行蹤」的3D地圖和顯示「已送出的禮物」數量。截至本港時間周三（25日）下午4時半，網站顯示已送出逾75億份聖誕禮物。 （NORAD/BBC/法新社/美國之音）