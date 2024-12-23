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黎巴嫩傳呼機對講機爆炸細節曝光　以色列前情報員：佈局10年、刊YouTube廣告引真主黨買傳呼機 (21:28)

黎巴嫩傳呼機及對講機今年9月發生集體連環爆炸，引致包括真主黨成員在內的幾百人受重傷。以色列兩名近日退休的資深情報人員接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問，在周日（22日）的節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）中披露行動細節，行動早於10年前已開始策劃。

前情報人員Michael（化名）稱，以色列情報機構摩薩德（Mossad）在10年前開始，在對講機電池內裝炸彈，售給真主黨，當時並非使用傳呼機。真主黨10年間買了逾1.6萬部有炸彈的對講機，直到今年9月，以色列才引爆對講機。Michael續稱，真主黨不知道對講機來自以色列，因為他們創立了一系列外國公司，讓真主黨無法追溯。

另一前情報人員Gabriel（化名）則披露，摩薩德發現真主黨向台灣公司金阿波羅買傳呼機後，2022年開啟了行動第二階段，將傳呼機外殼加大，放入炸藥，為讓傳呼機使用「金阿波羅」名義，摩薩德設立空殼公司與金阿波羅提出合作，金阿波羅並不知情。

Gabriel續稱，花了兩周時間說服真主黨購買這款體積較大的傳呼機，在YouTube刊登假廣告，推廣防塵、防水、電池壽命長等賣點，並製作宣傳片和小冊子。另外，摩薩德亦曾用假人測試炸藥量，確保炸藥量只足以炸傷真主黨成員，免傷旁人。（CBS）

相關字詞﹕黎巴嫩 真主黨 傳呼機 以色列 中東局勢 編輯推介

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