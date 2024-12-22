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天氣｜天文台：周一14°C-17°C　平安夜風勢較大 (19:50)

【19:50】一股乾燥東北季候風正影響廣東。一道廣闊雲帶正覆蓋南海中至北部及廣東沿岸。本港地區今晚（22日）及明日（23日）天氣預測：大致多雲，初時天氣乾燥，明早相當清涼，市區最低氣溫約14°C，新界再低兩三度，日間部分時間天色明朗，最高氣溫約17°C，稍後有幾陣微雨。吹和緩至清勁東北風。展望平安夜（24日）早上仍然清涼，晚上風勢較大。聖誕節假期短暫時間有陽光，日間和暖。本周後期再度轉涼。［保暖內衣選購、穿法、清洗及保養］［保暖貼士一覽：電暖氈暖風機使用注意、三文治蓋被法、中醫暖身操、飲食建議］［提防長者低溫症］［小心使用暖水袋

【09:40】寒冷天氣警告取消。［皮膚保濕宜忌］［潤膚4營養素+食譜］［紓緩爆拆痕癢、手部去倒刺方法、護膚保濕品選購貼士

【09:30】寒冷天氣警告生效。本港今早（22日）天氣寒冷，大部分地區氣溫降至12°C左右。天文台早上9時30分錄得氣溫14.2°C，相對濕度45%。本港地區今日天氣預測：天晴及非常乾燥。早上天氣寒冷。日間最高氣溫約18°C。吹和緩至清勁北至東北風，初時離岸及高地間中吹強風。展望未來一兩日早晚仍然清涼。聖誕節假期雲量較多，日間和暖。天文台

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