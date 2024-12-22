聖誕好去處2024｜港九新界逾50個聖誕好去處一覽 (16:14)

●港島
‧【中環】花園道三號10米高聖誕樹
‧【中環】「馬會x大館──小心意•大眾樂2024」
‧【中環】中環街市「冬日夢幻萌寵派對」 迪士尼《101斑點狗》《富貴貓》打卡位
‧【銅鑼灣】皇室堡「Pokémon冬日大冒險」
‧【金鐘】太古廣場及星街小區「聖誕奇妙村莊」
‧【鰂魚涌】太古城中心「Streets of Christmas Joy」
●九龍
‧【西九文化區】「香港繽紛冬日巡禮」
‧【西九龍】ELEMENTS圓方聖誕遊樂園
‧【尖沙嘴】尖沙咀中心及帝國中心「Pandastic Christmas」
‧【尖沙嘴】海港城「超巨型牛奶盒糖果屋」
‧【尖沙嘴】海運大廈露天廣場「The Big Little Christmas」
‧【尖沙嘴】中港城車尾箱聖誕市集
‧【尖沙嘴】Mira Place X 無印良品MUJI夢幻聖誕小鎮
‧【尖沙嘴】尖沙嘴LCX x POP MART「泡泡萌粒過聖誕」
‧【尖沙嘴】The ONE x Care Bears Dreamland
‧【尖沙嘴】iSQUARE國際廣場My Deer Christmas
‧【旺角】MOKO新世紀 x KEROKEROKEROPPI「Merry KissMas聖誕皇室庭園」
‧【旺角】朗豪坊x插畫家Nina Dzyvulska「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」
‧【九龍塘】又一城5米水怪雪山
‧【啟德】AIRSIDE露天廣場「圓頂花園The Cozy Dome」特設夜間泡泡表演
‧【啟德】啟德零售館
‧【鑽石山】荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」
‧【紅磡】黃埔天地「Vivid Luminary Fest」燈光之旅
‧【油塘】大本型「型」來熊貓玩聖誕
●新界
‧【將軍澳】Teletubbies冰雪樂園＠將軍澳新都城
‧【將軍澳】東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」
‧【將軍澳】將軍澳「澳南海岸」「O’South Petival 2024」
‧【將軍澳】將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」
‧【元朗】YOHO MALL「星光森語・心靈奇遇」
‧【屯門】黃金海岸薑餅小鎮甜蜜盛會
‧【屯門】屯門市廣場高達展
‧【葵涌】life@KCC「聖誕『喵』速遞」
‧【葵芳】新都會「糖果夢樂園Winter Candyland」
‧【荃灣】荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園
‧【荃灣】D‧PARK「彈跳足球盃」
‧【荃灣】荃灣廣場xLINE FRIENDS minini「16型人格玩轉Y3K冬日樂園」
‧【沙田】沙田新城市「夢幻聖誕國度」
‧【馬鞍山】MOSTown新港城中心 x Sanrio characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲」
‧【大埔】大埔超級城「聖誕奇幻馬戲團」
●大嶼山
‧香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」
‧愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典2024
‧東涌東薈城名店倉xDINOTAENG「Marshville's Winter」
●其他
‧置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城
‧領展 x PAC-MAN及SPORT b.7大商場PAC-MAN聖誕樂園
聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm
聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU