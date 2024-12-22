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聖誕好去處2024｜港九新界逾50個聖誕好去處一覽 (16:14)

聖誕將至，港九新界共逾50個商場或主題樂園聖誕氣氛濃厚，聖誕裝置包括巨型聖誕樹、充氣裝置、卡通人物、飄雪匯演等，各適其適。本文整合多區聖誕打卡玩樂熱點供讀者參考，留港聖誕亦有不少好去處

●港島

‧【中環】ifc商場「魔法玩具工廠」 歐陸小鎮會聖誕老人

‧【中環】花園道三號10米高聖誕樹

‧【中環】「馬會x大館──小心意•大眾樂2024」

‧【中環】中環街市「冬日夢幻萌寵派對」　迪士尼《101斑點狗》《富貴貓》打卡位

‧【銅鑼灣】皇室堡「Pokémon冬日大冒險」

‧【灣仔】利東街「Dazzling Christmas」

‧【金鐘】太古廣場及星街小區「聖誕奇妙村莊」

‧【北角】北角匯xDustykid塵「寵愛動物文句展」

‧【鰂魚涌】太古城中心「Streets of Christmas Joy」

●九龍

‧【西九文化區】「香港繽紛冬日巡禮」

‧【西九龍】ELEMENTS圓方聖誕遊樂園

‧【尖沙嘴】尖沙咀中心及帝國中心「Pandastic Christmas」

‧【尖沙嘴】海港城「超巨型牛奶盒糖果屋」

‧【尖沙嘴】海運大廈露天廣場「The Big Little Christmas」

‧【尖沙嘴】中港城車尾箱聖誕市集

‧【尖沙嘴】Mira Place X 無印良品MUJI夢幻聖誕小鎮

‧【尖沙嘴】尖沙嘴LCX x POP MART「泡泡萌粒過聖誕」

‧【尖沙嘴】The ONE x Care Bears Dreamland

‧【尖沙嘴】iSQUARE國際廣場My Deer Christmas

‧【旺角】T.O.Px小薯茄「聖誕すげえ(薯茄)樂園」

‧【旺角】MOKO新世紀 x KEROKEROKEROPPI「Merry KissMas聖誕皇室庭園」

‧【旺角】朗豪坊x插畫家Nina Dzyvulska「抱抱聖誕LOVE LOVE LOVE」

‧【九龍塘】又一城5米水怪雪山

‧【啟德】AIRSIDE露天廣場「圓頂花園The Cozy Dome」特設夜間泡泡表演

‧【啟德】啟德零售館

‧【鑽石山】荷里活廣場 x Piske and Usagi「玩轉粉紅遊樂園」

‧【紅磡】黃埔天地「Vivid Luminary Fest」燈光之旅

‧【油塘】大本型「型」來熊貓玩聖誕

●新界

‧【將軍澳】Teletubbies冰雪樂園＠將軍澳新都城

‧【將軍澳】東港城 x My Sweet Piano「甜蜜冰之國」

‧【將軍澳】將軍澳「澳南海岸」「O’South Petival 2024」

‧【將軍澳】將軍澳廣場「塑雪聖誕樂園」

‧【元朗】YOHO MALL「星光森語・心靈奇遇」

‧【屯門】黃金海岸薑餅小鎮甜蜜盛會

‧【屯門】屯門市廣場高達展

‧【葵涌】life@KCC「聖誕『喵』速遞」

‧【葵芳】新都會「糖果夢樂園Winter Candyland」

‧【荃灣】荃新天地薑餅人聖誕充氣樂園

‧【荃灣】D‧PARK「彈跳足球盃」

‧【荃灣】荃灣廣場xLINE FRIENDS minini「16型人格玩轉Y3K冬日樂園」

‧【沙田】沙田新城市「夢幻聖誕國度」

‧【馬鞍山】MOSTown新港城中心 x Sanrio characters「MOST-Fluffy 冬日交響曲」

‧【大埔】大埔超級城「聖誕奇幻馬戲團」

●大嶼山

香港迪士尼樂園度假區「A Disney Christmas」

愉景灣Winter Wonderland意式冬日慶典2024

昂坪360x紅A聖誕夢工場+昂坪市集攤位遊戲+紅A珍藏展

東涌東薈城名店倉xDINOTAENG「Marshville's Winter」

●其他

港鐵五大商場「聖誕奇妙馬戲派對」

置富Malls x Cheap Century 聖誕Amaze城

領展 x PAC-MAN及SPORT b.7大商場PAC-MAN聖誕樂園

周潤發慈善攝影展@海港城

聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm

聖誕下午茶2024：shorturl.at/HIeKU

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