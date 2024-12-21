乾果含亞硫酸鹽　亞硫酸鹽對人有什麼影響？如何減少攝取？哮喘患者要留意？【Q&A解答】 (15:28)

Q：亞硫酸鹽在食品方面有什麼功能？

A：亞硫酸鹽是一組天然存在於人體和部分食物中的化學物，例如葡萄酒。在發酵前的釀酒過程中添加亞硫酸鹽可殺死影響質素的微生物。此外，亞硫酸鹽亦會經常添加在乾果、醃菜及香腸中作為防腐劑和抗氧化劑，以延長食物保質期。

Q：攝取亞硫酸鹽對人有什麼影響？

A：亞硫酸鹽對大部分人是安全的。不過，哮喘病患者或對亞硫酸鹽敏感者，或會在進食含亞硫酸鹽的食物後出現過敏症狀，包括哮喘發作、支氣管收縮等不良反應。

亞硫酸鹽急性毒性低，但在實驗動物中，長期過量攝入仍會引致胃部受局部刺激和影響中樞神經系統。

Q：亞硫酸鹽的每日可攝入量為多少？

A：亞硫酸鹽每日可攝入量為每公斤體重0-0.7毫克。據食安中心最新調查，本地成年人或較年輕群組從膳食攝入亞硫酸鹽的分量遠低於上限，顯示對健康構成影響的機率不大。

Q：如何減少從膳食中攝取亞硫酸鹽？

A：保持均衡飲食，以免因偏食某幾類食物而攝入過量化學物質，包括亞硫酸鹽。

在選購預先包裝食品時，市民可查看食物標籤的配料表，了解食品有否使用亞硫酸鹽（詳見本文圖3）。

資料來源：香港食物安全中心

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