冬至．二十四節氣｜冬至吃湯圓　中醫提醒兩類人不宜多吃　寒底溫補可煲黃精黨參淮山雞湯【附食譜】 (11:06)

呂國安解釋，所謂痰濕體質，是吃東西後容易覺得飽滯，尤其是吃質地偏黏滯的食物，如芝士、牛奶、醬料等，更容易有飽滯感覺；或者個人經常覺得手腳重、易累，常感到混混沌沌，都是痰濕的徵狀。他建議，體內有濕的人冬至期間食用陳皮、紅豆，可以健脾去濕。對於偏寒底體質的人來說，冬至進補的話，可以用黃精、黨參、淮山，加雞煲湯，亦可以再加陳皮，更易消化和吸收，不過進補亦切忌過量，否則體內可能會產生鬱熱和食積。

食譜一：黃精黨參淮山煲雞

材料：黃精15克、黨參15克、淮山30克、雞肉適量、水適量（可加少許陳皮，更易消化和吸收）

製法：所有材料洗淨，大火燒開後，轉小火慢煮1小時。

功效：溫補脾腎的陽氣為主

飲用注意：痰濕易上火的人不宜飲用

食譜二：陳皮紅豆水

材料：陳皮10克、紅豆30克

製法：適量水大火燒開後，煮30分鐘可服用。

功效：健脾去濕