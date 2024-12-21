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冬至．二十四節氣｜冬至吃湯圓　中醫提醒兩類人不宜多吃　寒底溫補可煲黃精黨參淮山雞湯【附食譜】 (11:06)

冬至是二十四節氣中的冬天節氣，俗語有說：「冬至大過年」，根據傳統習俗，「做冬」要吃湯圓，有團圓之意。湯圓的主要用料為糯米，註冊中醫師兼中文大學中醫學院副講師呂國安表示，糯米性質不寒不溫，性質平和，寒熱體質都可以食用，惟有兩類人不宜多吃：一類是有腸胃毛病或消化功能差的人；第二類是體質痰濕比較重的人。另外，冬至、聖誕及除夕期間，或會有不少飯局及聚會，中醫亦提醒不要暴飲暴食。

呂國安解釋，所謂痰濕體質，是吃東西後容易覺得飽滯，尤其是吃質地偏黏滯的食物，如芝士、牛奶、醬料等，更容易有飽滯感覺；或者個人經常覺得手腳重、易累，常感到混混沌沌，都是痰濕的徵狀。他建議，體內有濕的人冬至期間食用陳皮、紅豆，可以健脾去濕。對於偏寒底體質的人來說，冬至進補的話，可以用黃精、黨參、淮山，加雞煲湯，亦可以再加陳皮，更易消化和吸收，不過進補亦切忌過量，否則體內可能會產生鬱熱和食積。

食譜一：黃精黨參淮山煲雞

材料：黃精15克、黨參15克、淮山30克、雞肉適量、水適量（可加少許陳皮，更易消化和吸收）
製法：所有材料洗淨，大火燒開後，轉小火慢煮1小時。
功效：溫補脾腎的陽氣為主
飲用注意：痰濕易上火的人不宜飲用

食譜二：陳皮紅豆水

材料：陳皮10克、紅豆30克
製法：適量水大火燒開後，煮30分鐘可服用。
功效：健脾去濕

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