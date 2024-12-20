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法婦遭夫下藥供性侵10年　無悔公開審訊　成面對性暴力勇氣象徵 (12:44)

法國七旬翁過去約10年間迷姦時任妻子，並讓數十名陌生男子上門強姦她。案件已審結，作為主犯的72歲前夫佩利科特（Dominique Pelicot）判囚20年，其餘50名被告刑期3至15年不等。72歲的事主吉塞勒（Gisele Pelicot）放棄匿名權，選擇公開審理案件，外界佩服她的勇氣，並稱讚她為英雄，成為面對男性性暴力中女性勇氣的象徵。3名佩利科特子女及婦女權利組織認為判決太輕，表示失望。吉塞勒則稱，尊重法院裁決。

棄匿名權　讓社會能見證審訊

此案由5名法官組成的合議庭判處佩利科特最高刑期20年監禁，滿足了檢方的量刑要求。另外50名被告中，46人強姦罪成，兩人企圖強姦罪成，另外兩人性侵罪成。在庭外，不少人為宣判結果歡呼。在這場長達數月的審判最後一天，吉塞勒從未後悔放棄匿名權，「想到那些鮮為人知的受害者，他們的故事常常被遮蔽」。她並說：「我希望你們知道，我們正在進行同樣的鬥爭。當我在9月2日開放這場審判的大門時，我希望整個社會都能見證這裏發生的辯論……我現在對我們找到更好的未來充滿信心，在那裏男女平等、相互尊重、和諧共處。」

BBC報道，法庭內氛圍主要是安靜、低沉的，當每個被告被要求站立時，吉塞勒也會望着他們，先是聽他們被判是否有罪，然後再聞判決。佩利科特站立後先是表現冷淡，坐回椅子時開始哭泣。吉塞勒在庭外答謝支持者，給予她每天出庭的力量，還感謝幫助受害者的組織，她的律師以及報道這宗案件的記者。（衛報/法新社/BBC）

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