保暖內衣｜本港低見11.9°C　一文睇保暖內衣選購、穿法、清洗及保養資訊【附消委會解答常見問題】 (09:07)

保暖內衣選購5貼士

．起絨或刷毛布料（fleece fabric）的內衣，比一般布料的保暖性好，適合特別怕冷的人。【消委會2018年測試20款保暖內衣結果】

．蓬鬆布料可讓更多空氣保存在纖維中，有效阻隔熱量流失。

．出汗較多的人宜選排汗快乾功能較佳的內衣。

．皮膚較易對衣物物料出現刺激或過敏反應的人及濕疹患者，宜選純棉或棉纖維為主的內衣。

．柔軟度高的內衣較舒適。

保暖內衣穿法

保暖內衣宜作為打底衫，外層需搭配冷衫、外套或風衣，形成保暖屏障，以防止熱量流失。若內衣尺碼太寬鬆，令內衣與皮膚之間有太多空隙，會減低保暖效果。保暖內衣亦不應作為外穿層。

保暖內衣清洗方法

．每次穿過後清洗。

．冷水手洗，或選擇洗衣機輕柔模式。

．使用中性洗衣液，避免含漂白劑或柔順劑的洗衣用品。

保暖內衣保養方法

．自然風乾， 避免使用乾衣機或陽光直射。

．折疊存放於乾燥陰涼處，避免與尖銳物品接觸，以免勾破纖維。

．避免過度拉扯導致彈性降低。

消委會解答保暖內衣常見問題

問：保暖內衣會愈洗愈暖？

答：保暖內衣經多次洗濯後，布料的蓬鬆度增加，令纖維間能保存愈多空氣，內衣就愈能夠保暖，但要留意內衣經多次洗濯，有機會出現不同程度的「縮水」、變長變闊、扭骨甚至起毛球。

問：內衣能吸濕發熱？

答：坊間有些保暖內衣標榜能吸濕發熱，其原理是纖維吸收人體所蒸發的濕氣，利用物理及熱學原理取得熱量，即透過濕氣轉化為液體時所產生的凝結熱現象，提升布料的溫度。所有纖維均具吸濕發熱的功能，但發熱程度及發熱量不同。

資料來源：消委會、UNIQLO香港、明報

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