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大棠紅葉2024｜短片看大棠楓香林紅葉【附大棠紅葉指數及交通資訊】 (12:14)

大棠楓香林（拍攝、剪接：王乙峰）

大棠楓香林是香港12月賞紅葉熱門地點之一，近日天氣轉涼，楓香林已開始轉紅，吸引不少人打卡影紅葉。根據漁護署「楓香林紅葉情報」專頁（bit.ly/4eQM4BJ），最新的「紅葉指數」為「開始紅」，明報電子平台組記者昨早（19日）到楓香林走一趟，以短片帶大家看看楓香林紅葉的最新實況。

漁護署由即日起至2025年1月1日逢周六、周日及公眾假期將舉行「紅葉節」，有攤位遊戲及圖片展覽。即日至2025年1月底，楓香林每日早上均有「郊野公園自然導賞」。

大欖郊野公園楓香林紅葉情報（2024-2025）專頁：bit.ly/4eQM4BJ

大棠楓香林實用資訊（郊遊樂行）：bit.ly/49aLDkC
交通資訊：
‧ 於港鐵朗屏站／元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。
紅葉季特別交通安排：
‧ 港鐵巴士即日起至2025年1月12日期間，逢周六、周日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。（港鐵熱線：2881 8888）
‧ 九巴將於12月25日至26日安排68R號線來往元朗形點交通交匯處至大棠（近涼亭位置）。

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