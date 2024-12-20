大棠紅葉2024｜短片看大棠楓香林紅葉【附大棠紅葉指數及交通資訊】 (12:14)

漁護署由即日起至2025年1月1日逢周六、周日及公眾假期將舉行「紅葉節」，有攤位遊戲及圖片展覽。即日至2025年1月底，楓香林每日早上均有「郊野公園自然導賞」。

大欖郊野公園楓香林紅葉情報（2024-2025）專頁：bit.ly/4eQM4BJ

交通資訊： ‧ 於港鐵朗屏站／元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。 紅葉季特別交通安排： ‧ 港鐵巴士即日起至2025年1月12日期間，逢周六、周日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。（港鐵熱線：2881 8888）

‧ 九巴將於12月25日至26日安排68R號線來往元朗形點交通交匯處至大棠（近涼亭位置）。

短片：手機攝影導師解說影靚紅葉5招

2023年紅葉：烏蛟騰賞紅葉 攝影愛好者稱「比大棠更紅」