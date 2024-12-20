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軟餐｜急凍軟餐口味、價錢資訊　大家樂、大快活、「耆艦店」有售 (14:46)

軟餐漸普及，吞嚥困難者有更多軟餐選擇。本文整理3個急凍軟餐購買途徑及價錢等資訊供參考。

．大家樂集團「食得樂」輕嚥料理

口味：豉油雞髀、京都骨

軟硬度：國際吞嚥障礙飲食標準（IDDSI）4級（糊狀）及6級（軟質及一口量）

價錢：建議零售價$59/盒

購買方式：

1. 門店購買：指定29間大家樂分店及9間一粥麵有售【名單】，提供即場翻熱堂食服務。

2. 網購：於官網（www.soupforfamily.com）下單，運費另計。

查詢熱線：2607 7964

．大快活「快活回味軟餐」

口味：咖喱雞飯、鮮茄豬扒飯、忌廉粟米肉粒飯、菠蘿咕嚕肉飯

軟硬度：IDDSI 4級

價錢：$58/盒（持「快活關愛長者咭」或App會員優惠價$49/盒）

購買方式：

1. 門店購買：指定30間大快活分店有售【名單】，以外賣形式供應，不設堂食

2. 網購：WhatsApp電話號碼6378 3597或致電熱線2856 7217訂購送貨，運費另計。

查詢熱線：2856 7217

．安老產品採購平台「耆艦店」

安老產品網上採購平台「耆艦店」有售賣自家品牌、日本和澳洲品牌不同種類軟餐等，註冊用戶買滿$500（常溫運送）或$600（冷凍運送）可經平台下單及享免費送貨，未滿金額可透過WhatsApp熱線6201 6202查詢和下單，運費另計。

種類：冷凍軟餐便當、常溫軟餐、軟餐餸菜包、增稠飲品等

口味：港式菜（如港式咕嚕肉配飯糊、番茄炒蛋餸菜包）、日式菜（如壽喜燒牛肉、味噌煮鯖魚）、甜品（如水果果凍、香蕉芝士蛋糕）等。

軟硬度：視乎產品而定，一般為IDDSI 4級（糊狀）或5級（細碎及濕軟）；日本進口產品則採用日本介護食品協會4級制的Universal Design Food標準（UDF）標示，如壽喜燒牛肉是UDF 3級（可用舌頭壓碎）。

價錢：視乎產品而定，如港式咕嚕肉配飯糊（170g）$65、壽喜燒牛肉（165g）$68

購買方式：

「耆艦店」網頁（caramall.hk

WhatsApp 查詢熱線：6201 6202

更多長者實用資訊：shorturl.at/VrWl9

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