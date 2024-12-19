AlipayHK下月起納入交通費補貼計劃　購買月票日票不適用　一文睇用「易乘碼」付費、App領取補貼方法【附影片教學】 (17:10)

公共交通費用補貼計劃於2025年1月1日起涵蓋AlipayHK支付。市民乘搭各主要公共交通服務時以AlipayHK「易乘碼」支付單程費用，或以MTR Mobile「車票二維碼」乘搭港鐵時以AlipayHK付款，費用會被用作計算公共交通費用補貼。本文整合付費、領取補貼的方法，以及計劃涵蓋的公共交通服務。

使用AlipayHK「易乘碼」付費步驟

1. 在AlipayHK App首頁底部欄點擊「交通」

2. 在「易乘碼」欄中點擊「立即啟用」

3. 選擇票價種類

4. 乘搭交通工具時，將EasyGo易乘碼對準入閘機或掃描器即可支付車費

透過MTR Mobile「車票二維碼」以AlipayHK付款步驟

1. 首次使用者在MTR Mobile App首頁右下角點選「我的車票」

2. 選擇「AlipayHK」為付款來源

3. 完成付款授權並啟用

4. 再到「我的車票」揀選車票類別及車廂

5. 乘搭港鐵時，將「車票二維碼」對準入閘機掃描器即可支付車費

如何領取補貼？

市民每月的公共交通開支超出400元，超出的金額將獲三分之一的補貼，每月上限400元。八達通付費及補貼記錄並不會與AlipayHK合併計算。

1. 在AlipayHK App首頁底部欄點擊「交通」

2. 點擊「交通補貼」

3. 選擇單次手動領取補貼，或開啟「自動領取」功能（補貼將於每月16日自動存入至帳戶餘額）

計劃涵蓋的公共交通服務

．港鐵（不包括機場快線、輕鐵及港鐵巴士）

．專營巴士，包括城巴、九巴、龍運巴士、新大嶼山巴士

．電車

．11條渡輪航線

．174條綠色專線小巴路線

*目前AlipayHK在計劃下只適用於支付單程交通費用，並未支援指定車船月票、日票或假日票。

AlipayHK公共交通費用補貼計劃詳情