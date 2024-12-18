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周潤發慈善攝影展@海港城　30作品記錄周潤發鏡頭下香港人事物｜好去處 (11:47)

周潤發（發哥）「香港‧晨」慈善攝影展今日（18日）在尖沙嘴海港城揭幕，公眾下午開始可免費入場參觀，細味周潤發相展。周潤發熱愛攝影，今次展出他的30幅攝影作品，記錄周潤發鏡頭下的香港清晨的人、事、物。

周潤發相展主要作品：《無題》

是次展覽主要作品是一幀在黑雨下拍攝的維港照片《無題》。當時周潤發在海港城海運大廈露天停車場看出去，對岸天色陰沉、燈光未亮，碰巧碼頭附近有三艘顏色各異的天星小輪，形成鮮明對比。周潤發表示覺得好特別，很難碰到那樣的機會。

玻璃折射將周潤發融入照片

展覽主分「香」、「港」、「晨」三個展區。展區「香」是花卉攝影。展區「港」展出中環清晨的人物攝影。展區「晨」有4幅自拍照，周潤發透過玻璃隱約折射自己的身影，使作為攝影師的他融入照片中。

慈善義賣附周潤發親筆簽名

展出的30幅攝影作品將印製限定數量作慈善義賣，全部均有周潤發親筆簽名。展覽所得收益扣除成本後將撥捐慈善機構。

「香港‧晨」周潤發慈善攝影展

日期：2024年12月18日至2025年1月2日
時間：上午10時至晚上10時（12月18日下午3時起向公眾開放）
地點：海港城海運大廈展覽大堂
電話：2118 8666
註：資料以主辦方最新公布為準

周潤發攝影技巧分享

有關該輯中環街頭拍攝的作品，周潤發表示只帶一部相機、兩支鏡頭。「一支f/2.8影人，一支f/3.5影景」都是從他的一部舊式120菲林相機拆下來。周潤發直接把鏡頭的光圈葉片拆走，使得作品均是全開光圈拍攝，達至淺景深（主體清晰，背景模糊）的效果。「那個分離感好有趣，後面好矇，只有主體一個sharp（清晰），令中環好似不太寫實，很虛幻」。

周潤發續稱，從前影黑白菲林，現在轉用數碼相機，同樣是逐張逐張慢慢拍攝，不急不忙。拍攝時就像在「打雀」（雀鳥攝影），預先想好構圖，設置好相機腳架後，耐心等待路人踩中他的「圈套」（對焦點）即按下快門。大光圈讓周潤發可縮短快門速度，捕捉最合感覺的瞬間。

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