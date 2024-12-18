西九故宮館「當紫禁城遇上凡爾賽宮」展覽　近150件中法珍品亮相　路易十四致康熙親筆信「重現」 (09:02)

展品亮點之一，是故宮博物院館藏的乾隆款畫琺瑯菊花紋壺（1783年），此壺的花紋因極具中式風格，過去一直被以為是廣東進貢清宮的器物，最新研究發現壺底有法國知名工匠「coteau」署名，證實原為法國製作，顯示中法工藝交流之盛。

另一件重點展品是凡爾賽宮近年收藏的花鳥紋銀壺（約1680年）。此珍品為中國廣東為海外市場製作，後為暹羅（現為泰國）使節進獻給路易十四的外交禮物，這件珍貴而保存完好的外銷銀器，體現了中法兩國當時相互引進及收藏來自對方文化珍品的事迹。

多媒體技術重現路易十四致康熙帝親筆信

展覽亦以多媒體裝置，重現1688年路易十四致康熙帝的珍稀親筆信。這封信以古法語撰寫，路易十四在信中表達希望派遣耶穌會士來華，帶來更多天文及科學新知。信末特地以「您最親愛之好友，路易」落款。雖然此信最終未能送到康熙手中，但路易十四派遣的「國王數學家」耶穌會士當時已抵達北京，成功開啟兩國宮廷間交流的大門。

「當紫禁城遇上凡爾賽宮──十七、十八世紀中法文化交流」展覽

日期：2024年12月18日至2025年5月4日 [詳情]

門票：成人門票港幣150元，特惠門票港幣75元（適用於7歲至11歲小童、全日制學生、60歲或以上長者、殘疾人士與綜合社會保障援助受惠人。）

地點：西九文化區博物館道8號香港故宮文化博物館展廳9

網上購票：www.hkpm.org.hk