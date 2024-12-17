Apple香港2024年度熱門App排行榜　「麥當勞APP」免費榜奪冠【附十大免費及付費App和遊戲排名】 (17:55)

現代人手機機不離身，當中哪個應用程式（App）最受歡迎？蘋果（Apple）公布2024年香港區iPhone和iPad App Store下載次數最多的年度熱門App和遊戲排行榜，免費App首十位中有多個食物平台App，包括排榜首的「麥當勞APP」、排第二的「大家樂」，以及排第四的外賣App「Keeta」，去年推出的社交媒體Threads則排名第三；年度免費遊戲就由內地手機遊戲「魔女咻咻咻-二次元塔防割草」排第一。
付費App方面，年度付費App第一為翻牆軟件「Shadowrocket」，年度付費遊戲為「Minecraft」。
香港App Store年度十大熱門免費App排行
|排名
|應用程式名稱
|1
|麥當勞APP
|2
|大家樂
|3
|Threads
|4
|Keeta - 外賣送遞及自取平台
|5
|抖音 - 記錄美好生活
|6
|YouTube Kids
|7
|Telegram Messenger
|8
|WhatsApp Messenger
|9
|10
|CAINIAO - 讓集運更簡單
香港App Store年度十大免費遊戲排行
|排名
|遊戲名稱
|1
|魔女咻咻咻 - 二次元塔防割草
|2
|咻咻封神
|3
|三國幻想戰記
|4
|我在史前當大佬
|5
|天劍情緣：情定三生
|6
|傭兵特攻隊
|7
|九州神域
|8
|豆豆遊俠
|9
|亂鬥星球 - 熱血動漫遊戲
|10
|馬賽克英雄 - 送10000抽
香港App Store年度十大熱門付費App排行
|排名
|應用程式名稱
|1
|Shadowrocket
|2
|ChatTan - AI Bot
|3
|Forest 專注森林 - 讀書專注番茄鐘
|4
|AutoSleep – 在手錶上追蹤睡眠
|5
|Stash
|6
|FILCA - SLR Film Camera
|7
|Quantumult X
|8
|Procreate Pocket
|9
|AnkiMobile Flashcards
|10
|iBrowser - Full Screen Browser
香港App Store年度十大付費遊戲排行
|排名
|遊戲名稱
|1
|Minecraft
|2
|Plague Inc.（瘟疫公司）
|3
|Stardew Valley
|4
|遊戲開發者：全能製作人
|5
|三國志天下布武 - 單機戰棋策略遊戲
|6
|星落湖傳說 - 魔法騎士團
|7
|RFS - Real Flight Simulator
|8
|洞窟冒險團物語
|9
|Kingdom Rush 5: Alliance TD
|10
|平安古都物語
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