Apple香港2024年度熱門App排行榜　「麥當勞APP」免費榜奪冠【附十大免費及付費App和遊戲排名】 (17:55)

現代人手機機不離身，當中哪個應用程式（App）最受歡迎？蘋果（Apple）公布2024年香港區iPhone和iPad App Store下載次數最多的年度熱門App和遊戲排行榜，免費App首十位中有多個食物平台App，包括排榜首的「麥當勞APP」、排第二的「大家樂」，以及排第四的外賣App「Keeta」，去年推出的社交媒體Threads則排名第三；年度免費遊戲就由內地手機遊戲「魔女咻咻咻-二次元塔防割草」排第一。