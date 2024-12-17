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Apple香港2024年度熱門App排行榜　「麥當勞APP」免費榜奪冠【附十大免費及付費App和遊戲排名】 (17:55)

現代人手機機不離身，當中哪個應用程式（App）最受歡迎？蘋果（Apple）公布2024年香港區iPhone和iPad App Store下載次數最多的年度熱門App和遊戲排行榜，免費App首十位中有多個食物平台App，包括排榜首的「麥當勞APP」、排第二的「大家樂」，以及排第四的外賣App「Keeta」，去年推出的社交媒體Threads則排名第三；年度免費遊戲就由內地手機遊戲「魔女咻咻咻-二次元塔防割草」排第一。

付費App方面，年度付費App第一為翻牆軟件「Shadowrocket」，年度付費遊戲為「Minecraft」。

香港App Store年度十大熱門免費App排行

排名 應用程式名稱
1 麥當勞APP
2 大家樂
3 Threads
4 Keeta - 外賣送遞及自取平台
5 抖音 - 記錄美好生活
6 YouTube Kids
7 Telegram Messenger
8 WhatsApp Messenger
9 Instagram
10 CAINIAO - 讓集運更簡單

香港App Store年度十大免費遊戲排行

排名 遊戲名稱
1 魔女咻咻咻 - 二次元塔防割草
2 咻咻封神
3 三國幻想戰記
4 我在史前當大佬
5 天劍情緣：情定三生
6 傭兵特攻隊
7 九州神域
8 豆豆遊俠
9 亂鬥星球 - 熱血動漫遊戲
10 馬賽克英雄 - 送10000抽

香港App Store年度十大熱門付費App排行

排名 應用程式名稱
1 Shadowrocket
2 ChatTan - AI Bot
3 Forest 專注森林 - 讀書專注番茄鐘
4 AutoSleep – 在手錶上追蹤睡眠
5 Stash
6 FILCA - SLR Film Camera
7 Quantumult X
8 Procreate Pocket
9 AnkiMobile Flashcards
10 iBrowser - Full Screen Browser

香港App Store年度十大付費遊戲排行

排名 遊戲名稱
1 Minecraft
2 Plague Inc.（瘟疫公司）
3 Stardew Valley
4 遊戲開發者：全能製作人
5 三國志天下布武 - 單機戰棋策略遊戲
6 星落湖傳說 - 魔法騎士團
7 RFS - Real Flight Simulator
8 洞窟冒險團物語
9 Kingdom Rush 5: Alliance TD
10 平安古都物語

相關字詞﹕Apple手機App 蘋果 年度手機App 麥當勞APP 編輯推介

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