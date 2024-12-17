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2025年公眾假一覽　農曆年請2日放9日　勞動節請1日放5日【附請假攻略】 (12:46)

即將踏入2025年，明報電子平台組整理請假攻略，以五天工作兼放周六日計算，明年農曆新年請2日可放9日；勞動節及佛誕請1日放5日；國慶日及中秋節翌日請3日放7日。

‧農曆新年：請2日放9日

公眾假期：2025年1月29至31日（年初一至三）

請假日子：2025年1月27至28日，可放假期變為9日（2025年1月25日至2月2日）

‧勞動節及佛誕：請1日放5日

公眾假期：2025年5月1日（勞動節）、5月5日（佛誕）

請假日子：2025年5月2日，可放假期變為5日（2025年5月1日至5日）

‧香港特別行政區成立紀念日：請1日放4日

公眾假期：2025年7月1日

請假日子：2025年6月30日，可放假期變為4日（2025年6月28日至7月1日）

‧國慶日及中秋節翌日：請3日放7日

公眾假期：2025年10月1日（國慶日）、10月7日（中秋節翌日）

請假日子：2025年10月2日、3日、6日，可放假期變為7日（2025年10月1日至7日）

‧聖誕節：請3日放8日或9日

公眾假期：2025年12月25日至26日（聖誕節）

請假日子：2025年12月22至24日，可放假期變為9日（2025年12月20日至28日）

公眾假期：2025年12月25日至26日（聖誕節）、2026年1月1日（元旦）

請假日子：2025年12月29至31日，可放假期變為8日（2025年12月25日至2026年1月1日）

2025年公眾假期
每個星期日
1月1日 元旦
1月29日 農曆年初一
1月30日 農曆年初二
1月31日 農曆年初三
4月4日 清明節
4月18日 耶穌受難節
4月19日 耶穌受難節翌日
4月21日 復活節星期一
5月1日 勞動節
5月5日 佛誕
5月31日 端午節
7月1日 香港特別行政區成立紀念日
10月1日 國慶日
10月7日 中秋節翌日
10月29日 重陽節
12月25日 聖誕節
12月26日 聖誕節後第一個周日

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