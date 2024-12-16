消委會．濕廁紙｜11款濕廁紙表現最佳　穗港澳消委會共同測試【附名單】 (14:05)

可沖式濕廁紙愈見普及，可當成廁紙如廁時使用，並直接沖走，亦可用於清潔身體不同部位。消委會首次聯同廣州市及澳門消費者委員會共同測試濕廁紙產品的質量和安全，共測試22款樣本，結果發現全部產品的質量和衛生情況理想，惟有1款樣本的沖散表現未能符合內地標準要求，或增加堵塞廁所渠道風險。以下11款在測試中表現最好，獲消委會評5分（5分為滿分）。【去屑洗頭水｜表現最佳13款名單】
品牌及產品名稱 ／數量（片）／每包或每袋零售價／標示生產地
心相印濕巾/80/人民幣9.9元/中國（樣本購自廣州）
洁柔濕廁紙/50/人民幣8.9元/中國（樣本購自廣州）
德佑衛生濕廁紙/80/人民幣9.98元/中國（樣本購自廣州）
忆见濕廁紙/80/人民幣8.9元/中國（樣本購自廣州）
舒洁濕巾（濕廁紙）/40/人民幣10元/中國（樣本購自廣州）
潔淨王國Bidet可沖廁濕紙巾/46/15.8港元/韓國（樣本購自香港）
Cypress Bio-Tech消毒抗菌濕紙巾（可沖廁，8包裝）/8/38.9港元/無資料（樣本購自香港）
維達Vinda濕廁紙（3包裝）Moist Flushable Tissue/40/22.5澳門元/無資料（樣本購自澳門）
Pure by Meadows濕廁紙（3包裝）Flushable Wet Toilet Wipes/40/22.9澳門元/中國（樣本購自澳門）
皇冠Andrex濕廁紙（3包裝）Moist Bath Tissue/40/35.9澳門元/無資料（樣本購自澳門）
VIRJOY極致棉柔濕廁紙（3包裝）Moist Flushable Tissue/40/28.5澳門元/無資料（樣本購自澳門）
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