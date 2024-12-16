消委會．濕廁紙｜11款濕廁紙表現最佳　穗港澳消委會共同測試【附名單】 (14:05)

可沖式濕廁紙愈見普及，可當成廁紙如廁時使用，並直接沖走，亦可用於清潔身體不同部位。消委會首次聯同廣州市及澳門消費者委員會共同測試濕廁紙產品的質量和安全，共測試22款樣本，結果發現全部產品的質量和衛生情況理想，惟有1款樣本的沖散表現未能符合內地標準要求，或增加堵塞廁所渠道風險。以下11款在測試中表現最好，獲消委會評5分（5分為滿分）。【去屑洗頭水｜表現最佳13款名單】