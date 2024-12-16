消委會．去頭皮洗頭水｜13款去屑洗頭水表現最佳總評5分【附名單】 (12:43)

品牌及產品名稱／容量／零售價／每10毫升或克大約零售價／標示來源地

KLORANE高良薑去頭皮屑洗髮水/400毫升/$245/$6.13/法國

施巴sebamed去屑洗髮露/1000毫升/$224/$2.24/德國

BIODERMA淨化頭皮護理洗髮乳NODE DS+/125毫升/$198/$15.84/法國

巴黎歐萊雅L'ORÉAL PARiS茶樹植萃去屑淨油洗髮露（適合油性頭皮）/700毫升/$69/$0.99/中國

沙宣VIDAL SASSOON保濕去屑洗髮乳/750克/$70/$0.93/中國

萬寧ECO-GARDEN生薑茶樹去屑洗髮乳/500毫升/$57/$1.14/泰國

KUNDAL全效抗屑洗髮乳（蘋果綠茶香）/500毫升/$98/$1.96/韓國

麗仕LUX柔亮去屑止癢洗髮乳/750克/$50/$0.67/中國

多芬Dove洗髮乳（去屑護理）/680毫升/$60/$0.88/泰國

DR ZERO止癢去屑防脫女士洗髮水/300毫升/$168/$5.60/日本

MARO頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水/240毫升/$119/$4.96/日本

呂RYO韓蔘滋養防脫髮洗髮液（去屑止癢適用）/400毫升/$100/$2.50/韓國

潘婷Pantene乳液修護去屑洗髮乳/700克/$63/$0.90/中國

消委會‧去屑去頭皮洗頭水 相關報道：

4款去頭皮洗頭水檢歐盟禁用活性成分 或致皮膚炎、損胎兒生長

洗頭水 實用資訊：

洗頭水要定期換？負離子風筒保養頭髮？皮膚科醫生解5大頭髮迷思

薄荷洗頭水非人人合用 皮膚科醫生籲頭皮易敏感者避用 倘痕癢現紅疹或需求醫

乾燥天氣｜轉季要換沐浴露洗頭水？皮膚科醫生提醒轉季洗澡注意

頭髮易油易塌怎麼辦？髮型師解說頭髮護理 洗頭、擦頭、吹髮、梳頭九注意

選合適洗髮品 護髮首重清潔

消委會 其他報道：

夾公仔機投訴｜消委會首11個月接42宗投訴增兩倍 「保夾」機制令貨品不能成功出貨

桌墊｜7款桌墊塑化劑檢出量超標 長期吸收或損害生育能力胎兒健康