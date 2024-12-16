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消委會．去頭皮洗頭水｜13款去屑洗頭水表現最佳總評5分【附名單】 (12:43)

消委會測試25款日常洗護用去屑去頭皮洗頭水樣本，全部樣本聲稱可「去屑」、「抗屑」或「控屑」，部分去屑去頭皮洗頭水樣本甚至聲稱可控制脂漏性皮膚炎症狀或有抗菌作用。以下13款去屑去頭皮洗頭水在測試中表現最好，全部總評達5分（5分為滿分）。【可沖式濕廁紙｜表現最佳11款附名單】

品牌及產品名稱／容量／零售價／每10毫升或克大約零售價／標示來源地

KLORANE高良薑去頭皮屑洗髮水/400毫升/$245/$6.13/法國

施巴sebamed去屑洗髮露/1000毫升/$224/$2.24/德國

BIODERMA淨化頭皮護理洗髮乳NODE DS+/125毫升/$198/$15.84/法國

巴黎歐萊雅L'ORÉAL PARiS茶樹植萃去屑淨油洗髮露（適合油性頭皮）/700毫升/$69/$0.99/中國

沙宣VIDAL SASSOON保濕去屑洗髮乳/750克/$70/$0.93/中國

萬寧ECO-GARDEN生薑茶樹去屑洗髮乳/500毫升/$57/$1.14/泰國

KUNDAL全效抗屑洗髮乳（蘋果綠茶香）/500毫升/$98/$1.96/韓國

麗仕LUX柔亮去屑止癢洗髮乳/750克/$50/$0.67/中國

多芬Dove洗髮乳（去屑護理）/680毫升/$60/$0.88/泰國

DR ZERO止癢去屑防脫女士洗髮水/300毫升/$168/$5.60/日本

MARO頭皮髮根深層潔淨防脫洗頭水/240毫升/$119/$4.96/日本

呂RYO韓蔘滋養防脫髮洗髮液（去屑止癢適用）/400毫升/$100/$2.50/韓國

潘婷Pantene乳液修護去屑洗髮乳/700克/$63/$0.90/中國

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