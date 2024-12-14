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尹錫悅掀「戒嚴之亂」國會通過彈劾　將下台收場　一文回顧韓國政治動盪12天 (17:29)

韓國總統尹錫悅12月3日突然頒布緊急戒嚴令，觸發國內政治動盪，戒嚴令持續6小時始解除。尹錫悅因此遭國會彈劾，民間「倒尹」聲音高漲，全智賢、孫藝珍等演藝界人士也公開聯署要求尹錫悅下台彈劾案今日（14日）國會表決中獲通過，尹錫悅政治豪賭慘敗，即時被停職，面臨下台收場。本文整理韓國這12天政治亂局時序。

12月3日

尹錫悅在晚上10時23分發表電視講話，宣布實施緊急戒嚴令，表示是為了「清除親朝鮮勢力，維護自由憲政秩序」。戒嚴司令部發布命令禁止一切政治活動，反對派共同民主黨急召議員回國會開緊急會議，推翻戒嚴令。大批民眾亦在國會外示威抗議。戒嚴部隊進入國會大樓，試圖進入議事堂，與誓言保護國會的議員、工作人員等爆衝突。韓總統頒戒嚴 國會即晚解除 45年來首頒令 禁示威集會政治活動

12月4日

凌晨1時許，在場190名議員全票通過要求解除戒嚴令，議長宣布戒嚴無效。至凌晨約4時半，尹錫悅宣布解除戒嚴，戒嚴部隊離開國會大樓。

6個在野政黨啟動彈劾尹錫悅程序，議員聯名提出彈劾動議。被指建議尹錫悅頒布戒嚴的國防部長金龍顯辭職。韓總統遭彈劾 尹錫悅施政受阻發難 錯判形勢引火燒身

12月5日

檢察部門及警方以涉內亂等罪調查尹錫悅及策動戒嚴的高官，已辭職的防長金龍顯禁止出境。韓國各地有「倒尹」示威。警查內亂罪 辭職防長被禁出境 各地續爆「倒尹」示威

12月6日

執政國民力量黨黨魁韓東勳表示憂慮尹錫悅留任或將再下令戒嚴，呼籲盡快阻止尹繼續履職。韓執政黨黨魁籲尹錫悅停職 恐再下戒嚴令拘政客 兩黨友表態倒戈撐彈劾

12月7日

尹錫悅早上發表全國講話，為頒布戒嚴向國民道歉，惟未有宣布辭職。國會其後就尹錫悅彈劾案表決，因國民力量黨拉隊離場，彈劾案未獲通過。數以十萬計的示威者當晚在韓國國會外集會，要求罷免總統尹錫悅。韓總統彈劾案流產 在野黨稱每周再來 尹錫悅表決前鞠躬道歉 執政黨：等於承諾辭職

韓國演藝界包括《上流寄生族》金像導演奉俊昊、《密陽》影后全度妍、《愛的迫降》孫藝珍、《來自星星的你》全智賢等合共2518名韓國藝人及77個電影團體，均聯署要求尹錫悅下台。全智賢奉俊昊聯署促尹錫悅下台 韓劇綜藝暫停 改播新聞節目

12月8日

韓東勳表示，尹錫悅的內政外交總統職能即日起由他和總理韓悳洙代行。涉嫌建議戒嚴的前防長金龍顯被捕。韓總統職務架空 前防長被捕 執政黨代理 在野黨斥「二次內亂」

12月9日

韓國法務部決定禁止尹錫悅出境。韓總統禁出境 戒嚴軍官含淚道歉

12月10日

國會通過常設特別檢察官法案，以查明戒嚴違憲內亂事件，調查對象包括尹錫悅及金龍顯等高官；國會同時通過決議案，要求迅速逮捕尹錫悅等人。韓國會通過特檢法查總統 同日過決議案 促迅速逮捕尹錫悅

12月11日

法務部表示，金龍顯在當局發出逮捕令前，在拘留中心企圖自殺不果。韓警察廳長趙志浩、首爾警察廳長金峰植涉嫌串謀內亂被拘留。尹錫悅寧受彈劾拒辭職 5黨友倒戈通過差3票

12月12日

尹錫悅發表電視演說，批評在野黨彈劾多名官員，導致國政癱瘓，強調宣布戒嚴正當，並稱將積極應對彈劾及調查，意味拒絕選擇「有序下台」方案。韓總統稱戒嚴正當 為救國非內亂 執政黨黨魁議除尹黨籍 倡統一黨友撐彈劾

12月13日

最大在野黨共同民主黨黨魁李在明呼籲執政國民力量黨支持彈劾，稱彈劾才是平息混亂最快而可靠的方法，又說歷史會記着議員的選擇。韓國會再次表決總統彈劾 反對派：歷史銘記 警考慮對尹發拘捕令 研搜查總統官邸

12月14日

國會第二次就尹錫悅彈劾案進行表決，在12名執政黨議員倒戈下，彈劾案獲得通過，尹錫悅暫停總統職務，由總理暫代。憲法法院將有180天審議彈劾案，若裁定成立，尹錫悅將被罷免。尹錫悅彈劾案在國會表決通過　民眾狂喜　總理韓悳洙代理總統職務

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