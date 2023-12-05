低溫症｜天氣寒冷提防長者出現低溫症　一文睇低溫症徵狀、預防及處理方法 (11:20)

●什麼是低溫症？

低溫症是指人體的核心溫度，降至攝氏35℃或以下，即華氏95℉或以下。而糖尿病或甲狀腺功能減退的患者、長期服用安眠藥或酗酒的人，均較容易患上低溫症。

●低溫症有什麼徵狀？

較輕微的低溫症患者，會出現以下病徵：

‧ 皮膚和手腳冰凍

‧ 面色蒼白

‧ 神志迷亂丶說話含糊不清

‧ 腳步不穩及不自覺地震顫等（部分長者可能因身體震顫能力減弱，而沒有震顫反應）

患者體溫約在32℃時，較嚴重的低溫症患者，會出現以下病徵：

‧ 患者會停止震顫或震顫不受控制

‧ 肌肉逐漸僵硬

‧ 心跳減慢

‧ 神智昏亂，說話含糊不清，還會有不合情理的行為出現（例如：寒冷下脫去外衣等）

患者體溫降至32℃以下時，最嚴重會出現以下徵狀：

‧ 震顫開始時強時弱，直至停頓

‧ 身體瑟縮、肌肉強直

‧ 皮膚變白

‧ 血壓降低、心律不齊及昏迷

‧ 瞳孔放大，進入僵凍狀態，繼而死亡

●低溫症急救步驟

1. 安置傷病者於溫暖環境或室內

2. 除去濕衣物，蓋氈保暖；切勿使用熱水袋為身體局部加熱；亦不要把傷病者安置於暖爐旁

3. 如傷病者清醒，可提供暖水或熱量較高的飲品；切勿給予酒精飲品

4. 迅速送往醫院

●避免低溫症預防措施

‧ 留意天氣報告，適當添衣：留意不要穿得過分臃腫和緊身，以免妨礙血液循環和活動；可戴帽、頭巾、圍巾、頸巾、手套和襪子，確保頭、頸、手和腳溫暖；宜選用棉質內衣褲，避免毛絨衣物纖維直接接觸皮膚，避免皮膚乾燥痕癢不適；若長者有失禁的情況，宜勤換尿片和褲子。

‧ 禦寒飲食：多飲用及進食熱量較高和容易消化的熱飲和熱食，如熱奶、熱湯、粥、粉、麵和飯等。避免飲酒，酒精能令血管擴張，即時感到溫暖，但之後卻會加速身體熱能的流失。

‧ 保持家居環境溫暖：留意家居門窗及牆壁是否有破損，令寒風從隙中吹入屋；若選用電暖爐，必須確保室內空氣流通，電暖爐要遠離門口、通道、或易燃物品；小心電力負荷過重及過熱，以免發生火警或意外灼傷。【注意】在各種暖爐中，以充油式電暖爐較為安全。此外，對熱力感覺減退的人（如糖尿病及脊髓病患者），不宜使用暖水袋和暖身器。

‧ 保持適量運動，令身體產生熱能

‧ 定期健康檢查

‧ 家人及親友致電關懷及探訪

資料來源：衛生署長者健康服務、港島東健康資源網

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