工展會維園開幕　1元福袋限量發售　持長者咭指定商品額外折扣、免費入場【附工展會資訊】 (11:01)

工展會今日（14日）在維園開幕，展期至明年1月6日。今年有超過900個攤位，場內有11個主要展區，其中新設露天酒吧區「Chill飲Chill食」，區內每日在4個時段限量送出芝士甜點，晚上6時將限量派酒。65歲長者持長者咭入場可享免費入場優惠，今年首設「銀色消費優惠」，持長者咭可享指定產品額外5%或以上折扣。另外，工展會特設九重賞，獎賞包括開幕日首180名入場送價值$500免費福袋、90周年郵輪大抽獎、每日首千名現場購票收精美禮品；「工展夜繽紛」晚上7時後免費入場等。本文整合工展會活動詳情、票價及優惠等資訊一覽，供讀者精明掃貨。