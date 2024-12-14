明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

工展會維園開幕　1元福袋限量發售　持長者咭指定商品額外折扣、免費入場【附工展會資訊】 (11:01)

工展會今日（14日）在維園開幕，展期至明年1月6日。今年有超過900個攤位，場內有11個主要展區，其中新設露天酒吧區「Chill飲Chill食」，區內每日在4個時段限量送出芝士甜點，晚上6時將限量派酒。65歲長者持長者咭入場可享免費入場優惠，今年首設「銀色消費優惠」，持長者咭可享指定產品額外5%或以上折扣。另外，工展會特設九重賞，獎賞包括開幕日首180名入場送價值$500免費福袋、90周年郵輪大抽獎、每日首千名現場購票收精美禮品；「工展夜繽紛」晚上7時後免費入場等。本文整合工展會活動詳情、票價及優惠等資訊一覽，供讀者精明掃貨。

●工展會活動詳情

日期：2024年12月14日至2025年1月6日
時間：
‧12月14日至22日：上午11時至晚上9時
‧12月23日至31日：上午11時至晚上10時
‧2025年1月1日至1月5日：上午11時至晚上9時
‧2025年1月6日：上午11時至晚上8時
‧展覽將於每日結束前30分鐘停止入場，最後一日提早至結束前1小時
地點：銅鑼灣維多利亞公園（港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口）

●入場費／免費入場優惠

‧港幣10元（網上購票：工展會App、八達通App、AlipayHK及Alipay App、KKday和01空間公開發售。）
免費入場優惠：特定群組包括身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士；每晚7時後入場（最後一天除外）；今年首180名入場者亦可享免費入場。

●廠商會90周年限定福袋（活動首日起發售）

‧1元廣昌隆福袋（限量20份）
‧1元阿一鮑魚「五福臨門」福袋（限量90份）
‧30元裕豐健康茶包福袋（限量20份）
‧90元南北行尊貴海味福袋籃（限量10份）
‧2.6折澳寶福袋（限量20份）
‧5折滋補參湯福袋（限量20份）
更多優惠可見工展會網頁

●「銀色消費優惠」長者專享著數

‧65歲或以上持長者咭免費入場
‧持長者咭即享所有/指定產品額外5%或以上折扣
瀏覽「銀色消費優惠」完整參展商名單：https://bit.ly/3OJ1BJp

相關字詞﹕工展會 好去處 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞