工展會維園開幕　1元福袋限量發售　持長者咭指定商品額外折扣、免費入場【附工展會資訊】 (11:01)

工展會今日（14日）在維園開幕，展期至明年1月6日。今年有超過900個攤位，場內有11個主要展區，其中新設露天酒吧區「Chill飲Chill食」，區內每日在4個時段限量送出芝士甜點，晚上6時將限量派酒。65歲長者持長者咭入場可享免費入場優惠，今年首設「銀色消費優惠」，持長者咭可享指定產品額外5%或以上折扣。另外，工展會特設九重賞，獎賞包括開幕日首180名入場送價值$500免費福袋、90周年郵輪大抽獎、每日首千名現場購票收精美禮品；「工展夜繽紛」晚上7時後免費入場等。本文整合工展會活動詳情、票價及優惠等資訊一覽，供讀者精明掃貨。
●工展會活動詳情
日期：2024年12月14日至2025年1月6日
時間：
‧12月14日至22日：上午11時至晚上9時
‧12月23日至31日：上午11時至晚上10時
‧2025年1月1日至1月5日：上午11時至晚上9時
‧2025年1月6日：上午11時至晚上8時
‧展覽將於每日結束前30分鐘停止入場，最後一日提早至結束前1小時
地點：銅鑼灣維多利亞公園（港鐵銅鑼灣站E出口及天后站A2出口）
●入場費／免費入場優惠
‧港幣10元（網上購票：工展會App、八達通App、AlipayHK及Alipay App、KKday和01空間公開發售。）
‧免費入場優惠：特定群組包括身高1米或以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士；每晚7時後入場（最後一天除外）；今年首180名入場者亦可享免費入場。
電子消費優惠及長者優惠請見工展會facebook專頁
●廠商會90周年限定福袋（活動首日起發售）
‧1元廣昌隆福袋（限量20份）
‧1元阿一鮑魚「五福臨門」福袋（限量90份）
‧30元裕豐健康茶包福袋（限量20份）
‧90元南北行尊貴海味福袋籃（限量10份）
‧2.6折澳寶福袋（限量20份）
‧5折滋補參湯福袋（限量20份）
更多優惠可見工展會網頁
●「銀色消費優惠」長者專享著數
‧65歲或以上持長者咭免費入場
‧持長者咭即享所有/指定產品額外5%或以上折扣
瀏覽「銀色消費優惠」完整參展商名單：https://bit.ly/3OJ1BJp