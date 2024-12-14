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聖誕市集2024︱港九新界15個聖誕市集享佳節【附詳情連結】 (18:00)

聖誕節臨近，想尋找聖誕市集與親友共享佳節？明報電子平台組整合港九新界15個聖誕市集，總有一個在你附近。

港島聖誕市集

．赤柱廣場「魔幻聖誕盛會」【詳情

日期：2024年12月14日至15日、21日至26日
時間：中午12時至下午8時
地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

．中環街市 x LOCOLOCO – 毛茸茸派對．聖誕市集【詳情

日期：即日起至12月26日
時間：中午12時至晚上8時
地點：中環街市2/F 24小時行人通道

九龍聖誕市集

．中港城「車尾箱聖誕市集」【詳情
日期：12月14日至15日、21日至22日、25日至26日、28日至29日及31日
時間：下午3時至下午9時（12月31日開放時間為下午5時半至翌日凌晨12時半）
地點：尖沙嘴中港城海豚池平台花園

西九聖誕市集詳情

日期：即日起至12月29日（逢周四至周日）
時間：下午2時至晚上9時（12月24日 、25日及26日或有機會延長至晚上11時，視乎主辦方公布）
地點：西九藝術公園海濱東草坪及M+對出海濱平台

．旺角上海街「618聖誕『路』人拯救市集」【詳情

日期：12月25至29日
時間：下午1時至晚上8時
地點：旺角上海街618號

．朗豪坊白紙市集 x Cheeky Cheeky 厚面子 《聖誕厚MK總動員》玩具市集【詳情

日期：即日起至12月31日（逢周六、周日及公眾假期）
時間：中午12時至晚上9時
地點：旺角朗豪坊L9至L12長廊

iSQUARE國際廣場「親親小鹿」聖誕市集詳情

日期：即日起至12月29日（逢周六、周日、平安夜及公眾假期）
時間：中午12時至晚上8時
地點：尖沙嘴iSQUARE國際廣場3iFUNCTION

．K11 MUSEA聖誕村市集【詳情

日期：2024年12月20日至2025年1月1日
時間：中午12時至晚上9時
地點：尖沙嘴K11 MUSEA 6/F 

新界聖誕市集

．東薈城「Marshville’s Winter 冬日戶外市集」詳情

日期：即日起至12月15日、20至22日、25至26日
時間：下午1時至晚上8時* （12月25日營業時間延長至晚上10時）
地點：東涌東薈城名店倉四樓平台廣場 

．南豐紗廠「Marketoo x DinDong 癲噹15周年紀念主題市集 - 癲噹聖誕派對!」【詳情

日期：12月21至26日
時間：下午1時至晚上9時（開放時間可能會視乎情況有所更改）
地點：荃灣南豐紗廠1樓室內 - M6走廊及3樓室外 - 空間

．如心廣場「Beary Christmas on the GO小熊如心聖誕之旅」小熊購物派對市集【詳情

1/F中庭市集開放日期及時間
日期： 12月14日至15日、12月21日至29日
時間： 中午12時至晚上8時

2/F走廊市集開放日期及時間

日期： 12月14日至15日、21日至22日、24日至26日、28日至29日
時間： 中午12時至晚上8時

．D．Park「白紙市集 x Beary Christmas Market」聖誕市集【詳情

日期：12月14日至15日、21日至22日、 24日至26日、 28日至29日
時間：下午1時至晚上8時 （平安夜延長開放時間：下午2時至晚上10時）
地點：荃灣D．PARK L1中庭Area A

．葵涌life@KCC《聖誕「喵」速遞》冬日聖誕幻彩市集【詳情

日期：即日起至12月22日 (逢周六及周日)
時間：中午12時至晚上7時
地點：葵涌葵昌路72號Life@KCC 3樓

．新都會廣場 x TryMart聖誕手作市集詳情

日期：12月21至29日
時間：下午1時至晚上9時（12月24日至26日開放時間為下午1時至晚上10時）
地點：葵涌新都會廣場L3及L4露天廣場

．沙田HomeSquare x LOCOLOCO – 創意「家」年華．聖誕市集【詳情

日期：2024年12月14日至15日、21日至22日、24日至26日
時間：中午12時至晚上7時
地點：沙田HomeSquare L2及L3（室內走廊）
註：資料由主辦方公布為準

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