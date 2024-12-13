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天氣｜天文台：周六市區14℃　新界再低一兩度　風寒效應明顯注意保暖 (20:00)

【20:00】天文台表示，影響華南的東北季候風會在今晚逐漸增強，周末期間該區氣溫會逐步下降。本港地區今晚（13日）及明日（14日）天氣乾燥。漸轉多雲。早晚相當清涼，市區最低氣溫約14℃，新界再低兩三度，高地氣溫顯著較低。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約17℃。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。展望周日（15日）風勢仍然頗大，早晚相當清涼，市區最低氣溫在13℃左右，新界再低幾度及普遍寒冷，而高地氣溫顯著較低。此外，未來一兩日由於風勢頗大，風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，尤其在戶外進行活動時要注意保暖。延伸閱讀：「風寒效應」知多啲：愈大風愈凍

【12:11】天文台表示，影響華南的東北季候風會在今晚（13日）逐漸增強，周末期間該區氣溫會逐步下降。周日（15日）本港市區最低氣溫在13°C左右，新界再低幾度及普遍寒冷，高地氣溫顯著較低。同時，由於風勢頗大，風寒效應尤其明顯。市民請留意天氣變化，尤其在戶外進行活動時要注意保暖。

【08:45】早上8時30分，天文台錄得氣溫17.2°C，相對濕度67%。東北季候風正為廣東沿岸帶來清涼的天氣。同時，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。

本港地區今日大致多雲及乾燥。早晚清涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約20°C。吹和緩至清勁北風，稍後離岸及高地間中吹強風。

展望周末期間氣溫逐步下降，風勢頗大，早晚相當清涼。下周日（15日）市區最低氣溫在13°C左右，新界再低兩三度。下周初日間氣溫逐漸回升，但早晚仍然清涼。（天文台）

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