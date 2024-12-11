美醫保巨擘CEO被殺案　網上掀同情疑兇言論　亞馬遜、eBay禁售煽動暴力商品 (20:16)

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賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro周二（10日）譴責支持曼焦內的人，強調曼焦內不是英雄，真正的英雄是舉報他的市民。

據CNN報道，警方在曼焦內使用的彈殼上發現印有「deny（否認）」、「defend（辯護）」和「（depose）銷毁」字眼，可能與當地一本批評保險業的書《Delay Deny Defend》有關，書名正是作者批評當地保險業常用的策略。

研究健康政策志願組織KFF於2023年6月發表一項調查，顯示大部分投保的美國人在1年內，至少遇過一個保險問題，包括被拒絕索賠。KFF董事Kaye Pestaina表示，美國人長期因保險索賠被拒，情況令人沮喪。

UnitedHealth Group在facebook發文表達了湯普森去世消息，但當中有不少表達了大笑的表情符號。眾籌網GoFundMe亦出現為曼焦內法律費用的募捐活動，但已被GoFundMe刪除，發言人稱該公司禁止為暴力犯罪的法律辯護進行籌款活動，捐款亦已退還。

在曼焦內被捕、位於賓夕法尼亞州阿爾圖納（Altoona）的麥當勞餐廳，其在Google和Yelp上的頁面上充滿負面評論，稱員工是「老鼠」及「告密者」。（CNN/CBS/獨立報）