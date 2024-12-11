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美醫保巨擘CEO被殺案　網上掀同情疑兇言論　亞馬遜、eBay禁售煽動暴力商品 (20:16)

美國最大醫療保險公司「聯合健康集團」旗下子公司UnitedHealthcare的50歲行政總裁湯普森（Brian Thompson）上周三（4日）在紐約曼哈頓被槍殺，出身名校的26歲男子曼焦內（Luigi Nicholas Mangione）本周一（9日）在賓夕法尼亞州被捕後，網上掀起一股同情及支持曼焦內的討論，以及出現以案件作賣點的商品，理由是美國保險公司履賠率之低一直被詬病。亞馬遜（Amazon）稱有關商品因違反規定已被下架；eBay則稱「美化或煽動暴力的物品，包括慶祝湯普森被殺的物品均會被禁止」。

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賓夕法尼亞州州長Josh Shapiro周二（10日）譴責支持曼焦內的人，強調曼焦內不是英雄，真正的英雄是舉報他的市民。

據CNN報道，警方在曼焦內使用的彈殼上發現印有「deny（否認）」、「defend（辯護）」和「（depose）銷毁」字眼，可能與當地一本批評保險業的書《Delay Deny Defend》有關，書名正是作者批評當地保險業常用的策略。

研究健康政策志願組織KFF於2023年6月發表一項調查，顯示大部分投保的美國人在1年內，至少遇過一個保險問題，包括被拒絕索賠。KFF董事Kaye Pestaina表示，美國人長期因保險索賠被拒，情況令人沮喪。

UnitedHealth Group在facebook發文表達了湯普森去世消息，但當中有不少表達了大笑的表情符號。眾籌網GoFundMe亦出現為曼焦內法律費用的募捐活動，但已被GoFundMe刪除，發言人稱該公司禁止為暴力犯罪的法律辯護進行籌款活動，捐款亦已退還。

在曼焦內被捕、位於賓夕法尼亞州阿爾圖納（Altoona）的麥當勞餐廳，其在Google和Yelp上的頁面上充滿負面評論，稱員工是「老鼠」及「告密者」。（CNN/CBS/獨立報）

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