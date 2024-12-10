全紅嬋「Google香港2024年熱搜環球話題人物榜」僅次美斯　重溫全紅嬋金句：我悟了！做好自己，別人都會誇你 (22:39)

多哈賽前一直輸挺傷心

全紅嬋在《五環之約》訪問中表示，巴黎奧運女子10米高台跳水奪冠之前，大部分比賽她都是輸，那時她覺得挺有壓力，壓力來自別人對她的看法。全紅嬋說：「說我一直在輸，贏不過，就覺得挺傷心。」不過自2024年多哈世錦賽之後，「我悟了！我覺得好像別人的看法跟我的看法也不是一回事。別人看法只是他動動嘴皮子，他跟我的生活，跟我的訓練工作不一樣，他就來定義我，沒有什麼，他說他的，我做我自己的。我覺得輸了就輸了，贏了就贏了。贏了就為國家爭光，開心一點。輸了只有些傷心吧……我最不喜歡別人拿我跟別人對比。每個人都有每個人的美。不需要用自己觀感定義別人」。

「別人覺得我小孩子脾氣 挺好沒負擔」

跟同齡的人的成長速度相比，自己是否快了？全紅嬋說：「我只是不想變得那麼成熟、那麼穩重、去做不一樣的自己。我覺得開心做自己挺好的。沒有必要去看別人的看法。別人都覺得我是小孩子脾氣，我覺得小孩子脾氣也挺好，沒有什麼負擔、壓力之類。」

「裝給別人看 沒必要」

談及自己想要的目標或生活方式，全紅嬋選擇按照自己想法生活，她說：「不只是自己快樂，也能給別人帶來快樂，挺好。不用裝作很懂事、很成熟、很穩重的樣子。裝給別人看，沒必要。」沒必要按照別人的期待去變成什麼樣子，「我這麼開心，還能給很多人帶來快樂，不如就這樣做我自己。」

跳水跳得菜時別叫我天才

喜歡被叫天才嗎？全紅嬋說：「跳得很厲害的時候，你可以這樣稱呼我。但我跳得很菜的時候，請別這樣說我。」全紅嬋自知有跳得菜的時候，人不能一直好的。

「輸了就輸了 讓後面的小朋友上」

進入一個新的奧運周期，冠軍亦已拿過，全紅嬋被問到會否失去目標時說：「只要你仍是在役，還是有目標，做好自己，別人都會誇你：這個小姑娘不錯。」至於贏過冠軍會否輸不起？她說：「沒太必要，輸了就輸了，讓後面的小朋友上來，以後出去比賽，他們就可以代替你這個位置，去比賽做得更厲害。」

［央視頻抖音片段］

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