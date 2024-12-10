泰女星曾按頸局部癱瘓亡　按摩5注意　扭頸啪腰應找專業人士 (11:48)

按摩5注意

1.應於專業認可及合法經營的地方接受按摩，以免因方法不正確或未能察覺不適合按摩的情況，而引致受傷或病情惡化

2.如需接受關節手法操作，例如被扭動頸／腰關節至「啪」聲，應於專業認可人士，例如註冊物理治療師，中醫師接受治療，以免導致關節受傷、甚至肢體麻痹或癱瘓等併發症

3.按摩時，不要過分拉扯或壓迫關節

4.被按摩的部位要有足夠承托（如用枕頭或有靠背的椅）

5.按摩不能取代物理治療、治療性運動或醫生處方的藥物

8情況不適合按摩

1.有急性炎症（即經醫生診斷為急性炎症，或患處出現發紅、發熱、腫和痛的徵狀，應先向醫護人員查詢）

2.未癒合或剛癒合的傷口、未癒合的骨折和新近的脫臼位置不宜按摩

3.有嚴重的骨質疏鬆

4.有傳染性皮膚病、嚴重的皮膚問題（如牛皮癬）

5.有急性血栓性靜脈炎

6.癌症腫瘤患處

7.患未穩定的心臟病、高血壓或高燒

8.太飽、惡心、嘔吐，或女士們懷孕、經期來潮時，均不宜作腹部按摩