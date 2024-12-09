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韓特種部隊團長爆戒嚴行動細節　被令封鎖國會、限議員不超150人 (15:24)

韓國總統尹錫悅本月3日深夜突頒緊急戒嚴令，約6小時後解除，韓聯社報道，戒嚴時被動員封鎖國會的707特種部隊的團長金炫兌今（9日）召開記者會，披露當時戒嚴軍行動細節，稱被要求令國會內議員不超過150人，指部隊官兵是被前防長金龍顯利用的「受害者」。【相關報道：韓聯社：韓法務部禁止尹錫悅出境

金炫兌稱，當時他接到封鎖國會議事堂和議員會館兩幢建築的指示，進入議事堂後，他接到陸軍特戰司令郭種根電話，郭種根稱「國會議員（議事堂內）不能超過150人，是否能拖人出來」，金炫兌指是在12月4日凌晨零時至零時30分聽到這言論，認為郭種根好像擔心解除緊急戒嚴令的決議案會通過，估計是由於金龍顯下達了相關指示。金炫兌又指，部隊當晚第一時間是被命令盡快封鎖國會，沒有「朝鮮」的字眼。

金炫兌表示，707特種部隊的官兵們都是受害者，自己是無能、不負責的指揮官，願承擔所有法律責任。韓聯社報道，特種部隊姓名、長相等身分資訊屬於國家機密，但金炫兌記者會上沒戴口罩和墨鏡，並佩戴名牌現身鏡頭前，令人意外。

本月3日，尹錫悅在韓國時間晚上10時46分，突然頒布「緊急戒嚴」，當地12月4日凌晨1時許，190名到國會出席會議的議員全體通過解除戒嚴。（韓聯社）

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