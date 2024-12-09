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急凍白麵包、烘多士減血糖升幅　營養師4貼士減肥都可食麵包 (09:12)

白麵包或多士是糖尿病人或需要控制體重人士的「天敵」？澳洲註冊營養師、Nutri Life營養顧問中心營養師謝詠瑩（Gloria）說並不一定，她引述兩份英國Oxford Brookes University（牛津布鲁克斯大學）研究指出，只要將白麵包急凍或烘成多士，食用後的血糖升幅會減低至少兩成至三成；若白麵包配合高蛋白質的食物例如芝士，也能將升糖指數減低三成。血糖過高會令身體分泌過多胰島素，儲存更多脂肪、減慢脂肪燃燒速度。較健康之選是高纖維全麥麵包，有豐富維他命B雜及抗氧化物，又可減慢血糖吸收。

4招食白麵包減低升糖指數

急凍：急凍過的白麵包會製造抗性澱粉，食用後的血糖升幅會減低31%。

烘焗：烘焗過的白麵包亦有相同效果，食用後血糖升幅會減慢24%；若急凍再烘，更會減慢吸收至39%。

添加高蛋白質食物：白麵包連同高蛋白質食物例如芝士一起進食，可將升糖指數減低三成。

添加高蛋白纖維食物：白麵包連同高蛋白質食物例如牛油果或番茄一同進食，能增加食物留在胃部的時間，增添飽肚感，血糖亦會更平穩。

控制血糖助增專注力

至於非糖尿病人或毋須控制體重的人，謝詠瑩指出，他們亦需要維持血糖平穩，因為血糖平穩有助供足夠血糖予腦部及肌肉，令人更精神，提高工作能力和專注能力；另外，血糖是否平穩亦會影響皮膚狀態，因為血糖過高會刺激男性荷爾蒙分泌，刺激皮膚出暗瘡；糖分亦會黏着骨膠原，繼而破壞骨膠原，有可能會較易出皺紋及令毛孔粗大。

患糖尿病或控制體重者宜選全麥高纖包

對於患糖尿病或控制體重人士，謝詠瑩表示，全麥或高纖維的麵包會相對較合適，食用後升糖指數會較低，只要選擇適合的麵包，他們每天也可以吃，但分量則要視乎個人情況，例如是否有服食血糖藥物、體重、年紀及高度等，一般建議一餐進食約2片，餐後2小時後量度血糖，再調節分量。她又建議，可選擇番薯、粟米、紅腰豆等低升糖指數食物取代麵包。

健康麵包3大條件

●較低鈉：鹽分可令麵包鬆軟，故基本上麵包難以完全無鹽，若麵包每100克有約300毫克鹽，仍屬可接受的選擇（但血壓較高者未必適合）。

●較高纖：麵包成分表中，成分的排序是按照使用量多寡，分量愈多便排得愈前，若成分表頭3位有「全麥粉」、「麥穅」、「五穀粉」、「燕麥」、「黑麥粉」，才是真正高纖的麥包，又或是每100克麵包含有高於3克纖維。

●較少油：建議選吃每100克少於5克脂肪的麵包。若屬體重較高或有脂肪肝者，應諮詢專業人士意見。麵包不建議選擇牛油或植物牛油，因有較多飽和脂肪和反式脂肪，吃過多會增加膽固醇。

相關字詞﹕白麵包 麵包 升糖指數 血糖 編輯推介

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