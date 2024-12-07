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巴黎聖母院將重開　下周一起公眾參觀　可網上預約或排隊入場【附預約連結】 (11:31)

巴黎聖母院大教堂2019年發生大火，歷經五年半的修復工程後，12月8日起正式對外重開，當日會先舉行首場公開彌撒，公眾入場參加彌撒的預約已滿。12月9日起正式開放讓公眾入內參觀，遊客可網上預約或排隊入場，參觀費用全免。截至12月7日上午11時半，巴黎聖母院官方預約網站顯示可供預約的參觀時段已滿額，其後日子的預約可留意官網更新。本文整理巴黎聖母院開放公眾入場參觀的時間。相關報道：巴黎聖母院浴火重生　短片回顧五年半復修路【附互動對比圖】

巴黎聖母院開放日期及時間
開放日期 開放時間（以下為巴黎時間）
12月8日（周日） 5:30pm - 8:30pm（當天為首場公開彌撒，公眾入場預約已額滿）
12月9日至13日（周一至五） 3:30pm - 10:00pm（正式開放讓公眾入內參觀，可網上預約或排隊入場）
12月14日至15日（周六至日） 3:30pm - 8:00pm
12月16日起 7:45am - 7:00pm（周一至五）、 8:15am - 7:30pm（周六至日）
 
入場方法：
  1. 現場排隊：官方提醒，旅客輪候入場時間或會較長
  2. 網上預約：官方建議旅客提早預約，最早可於參觀日前兩天，到巴黎聖母院官網或官方手機應用程式「Notre-Dame de Paris」預約iOSAndriod下載連結】，成功登記者會透過電郵收到電子門票
巴黎聖母院官網：bit.ly/3VkbDEu

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