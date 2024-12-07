巴黎聖母院將重開　下周一起公眾參觀　可網上預約或排隊入場【附預約連結】 (11:31)

巴黎聖母院大教堂2019年發生大火，歷經五年半的修復工程後，12月8日起正式對外重開，當日會先舉行首場公開彌撒，公眾入場參加彌撒的預約已滿。12月9日起正式開放讓公眾入內參觀，遊客可網上預約或排隊入場，參觀費用全免。截至12月7日上午11時半，巴黎聖母院官方預約網站顯示可供預約的參觀時段已滿額，其後日子的預約可留意官網更新。本文整理巴黎聖母院開放公眾入場參觀的時間。相關報道：巴黎聖母院浴火重生 短片回顧五年半復修路【附互動對比圖】
巴黎聖母院開放日期及時間
|開放日期
|開放時間（以下為巴黎時間）
|12月8日（周日）
|5:30pm - 8:30pm（當天為首場公開彌撒，公眾入場預約已額滿）
|12月9日至13日（周一至五）
|3:30pm - 10:00pm（正式開放讓公眾入內參觀，可網上預約或排隊入場）
|12月14日至15日（周六至日）
|3:30pm - 8:00pm
|12月16日起
|7:45am - 7:00pm（周一至五）、 8:15am - 7:30pm（周六至日）
入場方法：
-
現場排隊：官方提醒，旅客輪候入場時間或會較長
-
巴黎聖母院官網：bit.ly/3VkbDEu