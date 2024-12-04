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巴黎聖母院沉浸式體驗展@西九文化區　短片率先睇AR重現拿破崙一世加冕 (19:30)

西九文化巴黎聖母院AR沉浸式體驗展（採訪、拍攝：葉志瀛　剪接：蔡竣羲）

法國巴黎聖母院將於12月8日正式對外重開，西九文化區當日亦會推出「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」，透過沉浸式擴增實境（AR）技術和珍貴文物的結合，帶領公眾穿越時空，一覽巴黎聖母院這座誕生850年地標建築的輝煌歷史。體驗展以專用觸控平板電腦輔助及解說，讓參觀者回看聖母院多個歷史大事時刻，包括1804年「拿破崙一世加冕大典」，參觀者360度轉動時，透過AR技術可看到模擬場景，恍如置身現場，並可點按加冕物件，認識桂冠、權杖等的小知識。若想深入了解2019年大火的事件，參觀者把平板電腦對準「巴黎聖母院大火」展板前的控制柱，即可看到當日救火的畫面，甚至是尖塔塌陷的震撼一刻。明報電子平台組記者今日（4日）率先體驗，以短片帶讀者走進展覽現場。（採訪、拍攝：葉志瀛 剪接：蔡竣羲）

浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展

展覽日期：2024年12月8日-2025年3月7日

展覽時間：

周一：11am – 6pm、周二及三：10am – 6pm、周四：10am – 8pm、周五及六：10am – 10pm、周日：10am – 9pm

展覽地點：西九文化區博物館道22號藝術公園地下GF-01-03號舖Visionairs

門票：

1.早鳥門票（即日起至12月7日）：$248

2.標準門票（12月8日至3月7日）：$298

3.特惠門票（適用於12歲或以下訪客、全日制學生及65歲或以上長者）：$198

4.優惠四人套票（適用於12歲或以下訪客、全日制學生及65歲或以上長者）：$792

5.優惠六人套票（適用於12歲或以下訪客、全日制學生及65歲或以上長者）：$1188

6.成人四人套票：$1192

7.成人六人套票：$1788

網址：www.visionairsasia.com

註：資料以主辦方最新公布為準

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