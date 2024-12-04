巴黎聖母院沉浸式體驗展@西九文化區　短片率先睇AR重現拿破崙一世加冕 (19:30)

法國巴黎聖母院將於12月8日正式對外重開，西九文化區當日亦會推出「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」，透過沉浸式擴增實境（AR）技術和珍貴文物的結合，帶領公眾穿越時空，一覽巴黎聖母院這座誕生850年地標建築的輝煌歷史。體驗展以專用觸控平板電腦輔助及解說，讓參觀者回看聖母院多個歷史大事時刻，包括1804年「拿破崙一世加冕大典」，參觀者360度轉動時，透過AR技術可看到模擬場景，恍如置身現場，並可點按加冕物件，認識桂冠、權杖等的小知識。若想深入了解2019年大火的事件，參觀者把平板電腦對準「巴黎聖母院大火」展板前的控制柱，即可看到當日救火的畫面，甚至是尖塔塌陷的震撼一刻。明報電子平台組記者今日（4日）率先體驗，以短片帶讀者走進展覽現場。（採訪、拍攝：葉志瀛 剪接：蔡竣羲）