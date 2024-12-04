明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

瓊瑤離世｜《還珠格格》掀風潮　瓊瑤成林青霞「貴人」　了解瓊瑤生平 (18:25)

經典作《還珠格格》風靡兩岸三地，作家瓊瑤創作的「小燕子」、「紫薇」、「五阿哥永琪」、「爾康」等角色的形象深入民心。瓊瑤周三（4日）中午被發現在淡水區住家房間內輕生死亡，終年86歲[報道]，令不少人感到惋惜。本文綜合瓊瑤的生平，供讀者了解。

●瓊瑤16歲發表作品

瓊瑤本名陳喆，1938年生於四川成都，1949年隨父母到台灣。她16歲正式發表作品，首篇短篇小說發表於《晨光》雜誌，此後陸續在報章雜誌撰稿。

●瓊瑤作品牽文藝愛情電影熱潮

瓊瑤19歲大專聯考落榜，開始專心寫作，24歲完成第一部長篇小說《窗外》，至今先後出版60餘部小說，且多數改編成電影或電視劇，並帶起連串文藝愛情電影的熱潮。

●瓊瑤平鑫濤婚外情

瓊瑤與皇冠出版社創辦人平鑫濤發生婚外情，平鑫濤後來與原配林婉珍離婚。瓊瑤後與平鑫濤結婚，兩人婚姻維繫39年，直到平鑫濤2019年過世。

●瓊瑤作品捧紅林青霞

瓊瑤的作品被拍成電影、電視劇，捧紅了不少藝人，例如是當年以瓊瑤電影《窗外》出道的林青霞。林青霞獲第60屆金馬獎頒終身成就獎，她在台上感謝遇到的貴人，首先就是瓊瑤，「她的第一部小說《窗外》，成就我第一部電影，70年代最賣座的文藝愛情片都跟瓊瑤有關」。

此外，瓊瑤的《還珠格格》也掀起風潮，影響力擴及整個華人圈，劇中主角「小燕子」趙薇、「紫薇」林心如爆紅。劇中歌曲《你是風兒我是沙》、《當》、《有一個姑娘》傳唱至今。（中央社／TVBS新聞網）

相關報道：瓊瑤去年演唱會最後公開現身 古巨基牽手出場

相關字詞﹕瓊瑤 還珠格格 林青霞 趙薇 林心如 編輯推介 熱門HOTPICK

上 / 下一篇新聞