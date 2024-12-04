瓊瑤離世｜《還珠格格》掀風潮　瓊瑤成林青霞「貴人」　了解瓊瑤生平 (18:25)

●瓊瑤16歲發表作品

瓊瑤本名陳喆，1938年生於四川成都，1949年隨父母到台灣。她16歲正式發表作品，首篇短篇小說發表於《晨光》雜誌，此後陸續在報章雜誌撰稿。

●瓊瑤作品牽文藝愛情電影熱潮

瓊瑤19歲大專聯考落榜，開始專心寫作，24歲完成第一部長篇小說《窗外》，至今先後出版60餘部小說，且多數改編成電影或電視劇，並帶起連串文藝愛情電影的熱潮。

●瓊瑤平鑫濤婚外情

瓊瑤與皇冠出版社創辦人平鑫濤發生婚外情，平鑫濤後來與原配林婉珍離婚。瓊瑤後與平鑫濤結婚，兩人婚姻維繫39年，直到平鑫濤2019年過世。

●瓊瑤作品捧紅林青霞

瓊瑤的作品被拍成電影、電視劇，捧紅了不少藝人，例如是當年以瓊瑤電影《窗外》出道的林青霞。林青霞獲第60屆金馬獎頒終身成就獎，她在台上感謝遇到的貴人，首先就是瓊瑤，「她的第一部小說《窗外》，成就我第一部電影，70年代最賣座的文藝愛情片都跟瓊瑤有關」。

此外，瓊瑤的《還珠格格》也掀起風潮，影響力擴及整個華人圈，劇中主角「小燕子」趙薇、「紫薇」林心如爆紅。劇中歌曲《你是風兒我是沙》、《當》、《有一個姑娘》傳唱至今。（中央社／TVBS新聞網）

相關報道：瓊瑤去年演唱會最後公開現身 古巨基牽手出場