新加坡樟宜機場8米高Hello Kitty打卡位　濱海灣花園變迪士尼奇妙花園 (11:18)

Hello Kitty今年50周年紀念，新加坡樟宜機場即日起至明年2月16日，帶來Sanrio角色的打卡位，場內設9個區域，每個區域都代表着一個Sanrio角色，包括Hello Kitty、玉桂狗、Kuromi、布丁狗、PC狗、蛋黃哥等。旅客和粉絲可在漫天飛舞的雪花中，與8米高的Hello Kitty打卡。場內亦設遊樂設施及遊戲攤位。
樟宜節日村@樟宜機場
日期：即日至2025年2月16日
時間：中午12時至晚上10時
地點：樟宜機場1號航廈（T1）公共區域、3號航廈（T3）公共區域
入場：免費 [詳情]
迪士尼奇妙花園@濱海灣花園
另外，在新加坡金沙酒店旁邊的濱海灣花園，其中奇幻花園於即日起至明年3月31日，以「迪士尼奇妙花園」為題舉辦限時主題活動，首次以園藝造型展出迪士尼與彼思Pixar的經典人物，包括米奇和他的朋友們、白雪公主、小魚仙，胡迪和巴斯光年等。場內亦有迪士尼人物主題攤位。
日期：即日至2025年3月31日
時間：上午10時至晚上9時（最後入場時間為晚上8時30分）
地點：新加坡濱海灣花園奇幻花園 [詳情]
入場費：
‧門票經活動官網購買
‧成人：24坡幣（約139港元）
‧小童（3至12歲）：16坡幣（約93港元）