新加坡樟宜機場8米高Hello Kitty打卡位　濱海灣花園變迪士尼奇妙花園 (11:18)

樟宜節日村@樟宜機場

日期：即日至2025年2月16日

時間：中午12時至晚上10時

地點：樟宜機場1號航廈（T1）公共區域、3號航廈（T3）公共區域

迪士尼奇妙花園@濱海灣花園

另外，在新加坡金沙酒店旁邊的濱海灣花園，其中奇幻花園於即日起至明年3月31日，以「迪士尼奇妙花園」為題舉辦限時主題活動，首次以園藝造型展出迪士尼與彼思Pixar的經典人物，包括米奇和他的朋友們、白雪公主、小魚仙，胡迪和巴斯光年等。場內亦有迪士尼人物主題攤位。

日期：即日至2025年3月31日

時間：上午10時至晚上9時（最後入場時間為晚上8時30分）

入場費：

‧成人：24坡幣（約139港元）

‧小童（3至12歲）：16坡幣（約93港元）