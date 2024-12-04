明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

新加坡樟宜機場8米高Hello Kitty打卡位　濱海灣花園變迪士尼奇妙花園 (11:18)

Hello Kitty今年50周年紀念，新加坡樟宜機場即日起至明年2月16日，帶來Sanrio角色的打卡位，場內設9個區域，每個區域都代表着一個Sanrio角色，包括Hello Kitty、玉桂狗、Kuromi、布丁狗、PC狗、蛋黃哥等。旅客和粉絲可在漫天飛舞的雪花中，與8米高的Hello Kitty打卡。場內亦設遊樂設施及遊戲攤位。

樟宜節日村@樟宜機場

日期：即日至2025年2月16日
時間：中午12時至晚上10時
地點：樟宜機場1號航廈（T1）公共區域、3號航廈（T3）公共區域
入場：免費 [詳情]

迪士尼奇妙花園@濱海灣花園

另外，在新加坡金沙酒店旁邊的濱海灣花園，其中奇幻花園於即日起至明年3月31日，以「迪士尼奇妙花園」為題舉辦限時主題活動，首次以園藝造型展出迪士尼與彼思Pixar的經典人物，包括米奇和他的朋友們、白雪公主、小魚仙，胡迪和巴斯光年等。場內亦有迪士尼人物主題攤位。

日期：即日至2025年3月31日
時間：上午10時至晚上9時（最後入場時間為晚上8時30分）
地點：新加坡濱海灣花園奇幻花園 [詳情]
入場費：
‧門票經活動官網購買
‧成人：24坡幣（約139港元）
‧小童（3至12歲）：16坡幣（約93港元）

相關字詞﹕新加坡旅遊 新加坡機場 新加坡好去處 熱門HOTPICK 編輯推介

上 / 下一篇新聞