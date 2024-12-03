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日本5大冬季燈飾　東京日本橋燈飾聖誕亮燈至情人節 (10:36)

日圓兌港元匯率持續偏低，加上臨近聖誕，日本不少地方的聖誕燈飾已亮燈，遊日本又多一個亮點。本文精選日本5大冬季燈飾，部分由聖誕節亮燈至明年情人節，冬季到日本旅遊不妨排入行程。

1.【東京都】TOKYO ILLUMILIA

東京聖誕燈飾的亮點——就是東京站八重洲出口至日本橋一帶，逾12萬個溫暖色的燈泡照亮整條街道，讓繁華街道變得浪漫又夢幻。
日期：即日至2025年2月14日
時間：4:30pm-11:30pm
地址：東京都中央區八重洲1-6
交通：從JR「東京站」或地下鐵「日本橋站」徒步約5分鐘

2.【北海道】函館燈飾

函館元町等地區有不少教堂及歷史建築，街道兩旁樹木掛上溫暖色彩的聖誕燈飾後，浪漫又充滿異國風情，尤其是從八幡坂望向函館港的經典景色。
日期：2024年12月1日至2025年2月28日 
時間：日落至10pm
地址：北海道函館市元町地區周邊
交通：八幡坂–從函館市電「末廣町站」徒步1分鐘；二十間坂、開港通–從函館市電「十字街站」徒步3-5分鐘

3.【青森縣】Art Towada Winter Illumination

無數個藍色燈泡覆蓋整個藝術廣場，令現場變身夢幻世界，跟日間的感覺截然不同。
日期：2024年12月15日至2025年2月16日
時間：4:30pm-9pm
地址：青森縣十和田市西三番町3 十和田市現代美術館藝術廣場
交通：從JR「七戶十和田站」乘巴士約35分鐘於「十和田現代美術館前」下車徒步即達

4.【福井縣】敦賀港燈飾MIRAIE

北陸地區最大型的燈飾活動，共使用了約65萬個燈泡，除了有70米長的拱形隧道外，還有模擬鐵道與港口等多款造型。
日期：即日至12月25日
時間：6pm-9pm
地址：福井縣敦賀市金崎町1-1 金ヶ崎緑地
交通：從JR「敦賀站」徒步30分鐘；或從JR「敦賀站」乘巴士約10分鐘於「金崎綠地停留所」下車即達

5.【兵庫縣】神戶Luminarie

神戶Luminarie燈飾活動於1995年12月首次舉辦，目的是為悼念阪神淡路大地震的罹難者及重建城市，同時吸引更多人到神戶旅遊。今年迎來第30年，主題是「30年的光輝 永恆的希望」，分別有三個會場，色彩繽紛的燈飾設計規模龐大。
日期：2025年1月24日至2月2日
時間：日落至9:30pm
地址：兵庫縣神戶市中央區（東遊園地、舊外國人居留地　Meriken Park）
入場費用：Meriken Park為收費區域，可預先於網上購票。當日票會否售賣視乎預先購票情況，詳情請瀏覽官方網站。當日票：平日1000日圓（約51港元），周末1500日圓（約77港元）
交通：從JR或阪神電鐵「元町站」徒步5分鐘
資料來源：日本國家旅遊局（資料如有更改，以主辦方最新公布為準）

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