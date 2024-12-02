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牛津詞典2024年年度字「Brain Rot」腦殘　反映虛擬生活危機 (17:35)

牛津詞典周一（12月1日）公布2024年年度字為「Brain Rot」（腦殘），意指人們對過度瀏覽網上及社交媒體中瑣碎及低質內容，導致精神或智力惡化。牛津詞典亦關注，過度閱覽該些內容可能對心理健康產生潛在負面影響，特別是兒童和年輕人。「腦殘」說明了虛擬生活的危機，以及人們如何利用空閒時間。

牛津語言（Oxford Language）總裁Casper Grathwohl稱，被認為產生導致「腦殘」內容的網絡及社交媒體，正是擴大「Brain Rot」詞語的地方，Z及Alpha世代正受着該些不良影響。

根據牛津詞典數據，2023年至2024年間，「Brain Rot」的使用頻率增加了2.3倍。「Brain Rot」首次出現可追溯至互聯網誕生前，美國哲學家Henry David Thoreau於1854年在其著作《瓦爾登湖》（Walden）中使用，當時他批評社會貶低複雜思想的傾向，造成人們的精神和智力普遍下降。

去年牛津詞典的年度字亦是紅爆社交媒體的「rizz」【相關報道：2023年回顧｜牛津年度字「rizz」上榜　TikTok爆紅　Z世代網絡用語成生活日常】。（牛津詞典/衛報/BBC）

2024年年度字　相關報道：

劍橋詞典2024年度字「Manifest」　一文認識「Manifest」意思及流行原因

Macquarie詞典2024年度字「Enshittification」　一文認識「Enshittification」意思及流行原因

相關字詞﹕牛津詞典2024年年度字 Brain Rot腦殘 編輯推介

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