牛津詞典2024年年度字「Brain Rot」腦殘　反映虛擬生活危機 (17:35)

牛津語言（Oxford Language）總裁Casper Grathwohl稱，被認為產生導致「腦殘」內容的網絡及社交媒體，正是擴大「Brain Rot」詞語的地方，Z及Alpha世代正受着該些不良影響。

根據牛津詞典數據，2023年至2024年間，「Brain Rot」的使用頻率增加了2.3倍。「Brain Rot」首次出現 可追溯至互聯網誕生前，美國哲學家Henry David Thoreau於1854年在其著作《瓦爾登湖》（Walden）中使用，當時他 批評社會貶低複雜思想的傾向，造成人們的精神和智力普遍下降。

去年牛津詞典的年度字亦是紅爆社交媒體的「rizz」【相關報道：2023年回顧｜牛津年度字「rizz」上榜 TikTok爆紅 Z世代網絡用語成生活日常】。（牛津詞典/衛報/BBC）

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