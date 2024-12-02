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拜登子亨特醜聞官司纏身　私生活糜爛　兄逝世後曾與嫂子相戀 (12:24)

美國總統拜登在卸任前宣布特赦涉及刑事案的兒子亨特（Hunter Biden），外界對他推翻之前不特赦的承諾感驚訝。相比起聲譽良好的拜登已故長子博．拜登，亨特醜聞及官司纏身，涉及多宗刑事案，私生活也糜爛，成為共和黨攻擊拜登的把柄，令拜登非常頭痛。相關報道：拜登宣布特赦涉刑事案兒子亨特

1972年，拜登的妻兒遇上車禍，妻子Neilia及女兒死亡，年僅2歲的亨特與兄長博．拜登倖存。亨特成長期間已麻煩多多，少年時飲酒吸毒，長大後服兵役時因被發現吸食可卡因而被逐。而博．拜登2015年因腦癌逝世後，亨特更是嚴重酗酒。

亨特和首任妻子離婚時，女方指他吸毒、酗酒，花重金召妓、光顧脫衣舞孃店，與很多女人有性關係，在外也與脫衣舞孃有私生女。

比起聲名狼藉的亨特，其兄博．拜登是聲譽良好的精英分子，曾參與伊拉克戰爭，亦曾任特拉華州司法長，但在2015年死於腦癌，終年46歲。而博．拜登死後不久，其遺孀Hallie一度與亨特相戀，令外界感震驚。

去年9月，亨特因疑於2018年有毒癮期間買槍，被起訴買槍時作虛假陳述、擁槍期間吸毒等3項罪名，成為首名被起訴的在任總統子女。他今年6月被判罪成，面臨判處入獄，該案原定本月12日宣判，最高可判囚25年。

另外，亨特去年12月被控在2016年至2019年間，未有繳交最少140萬美元（約1092萬港元）聯邦稅款，今年9月案件開審首日他承認全部9項控罪，同樣面臨入獄。該案原定本月16日宣判，最高可判囚17年。

亨特在國外的商業活動也惹來是非。他在2022年被揭與中國能源公司華信能源數百萬美元交易內幕，被指從該公司實質獲利。另外，亨特此前出任烏克蘭天然氣公司Burisma Holdings董事，共和黨人聲稱拜登父子曾收受該公司報酬，換取拜登向烏克蘭施壓逼走欲調查Burisma的總檢察長索金。（綜合報道）

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