大館聖誕2024｜短片：大館12米高聖誕樹閃耀登場　周日開幕音樂會正式亮燈｜聖誕好去處2024 (10:28)

中環大館與香港賽馬會今年繼續合作，將於周日（12月1日）至2025年1月1日舉辦年度節慶活動「馬會x大館——小心意•大眾樂2024」。位於大館檢閱廣場中央的12米高聖誕樹即日起會閃耀登場，館方亦會在明日舉行正式亮燈儀式，屆時香港兒童合唱團將會呈獻「音樂禮贊」，以歌聲伴隨聖誕樹亮燈，為大館節慶活動揭開序幕。
而從12月14日開始，《玩轉大館馬戲季》將邀請國內外藝術家帶來12個全新的馬戲節目，觀眾可在大館各處近距離欣賞精彩的演出。【馬戲節目詳情】
馬會x大館——小心意•大眾樂2024
日期：2024年12月1日至2025年1月1日
地點：中環荷李活道10號大館檢閱廣場
活動詳情：bit.ly/4icafO8
音樂禮贊及聖誕樹亮燈儀式
日期：2024年12月1日
時間：8:00pm-9:00pm
地點：大館檢閱廣場
除了12月1日的「音樂禮贊」開幕音樂會，另外兩場音樂會於12月6及7日晚上6時半舉行。 [詳情]
玩轉大館馬戲季
日期：2024年12月14日至2025年1月1日
地點：大館檢閱廣場各處
馬戲活動詳情：bit.ly/3VhDW6r
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聖誕好去處2024：link.mingpao.com/83295.htm
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