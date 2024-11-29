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乾燥天氣｜8款潤燥湯水茶飲一文睇 (09:12)

乾燥東北季候風影響，香港近日天氣轉涼，一連兩日天文台更錄得相對濕度跌至30%以下，不單皮膚乾燥到痕癢兼爆拆，連喉嚨都明顯感到乾涸。本文整合8款中醫潤燥茶飲或湯水食譜，讓大家煲湯或焗茶滋潤一下。

1.雪耳蓮子百合瘦肉湯

材料（3至4人份）：雪耳30克、蓮子12克、百合12克、枸杞12克、陳皮6克、瘦肉適量、水適量
製法：先將瘦肉切開洗淨後汆水，將雪耳浸軟去蒂，切成小塊；其餘食材洗淨，將所有食材放進鍋中，加水至蓋過食材，先用大火煮滾，再轉小火煲兩小時。
功效：清肺潤燥、養胃健脾、止咳
飲用注意：脾胃虛弱，容易肚瀉的人宜先諮詢註冊中醫師意見。

2.冰糖百合燉雪梨

材料（1至2人份）：新鮮/乾百合30克、雪耳1個（已浸發）、紅棗2粒、雪梨一個、冰糖適量
製法：百合洗淨備用；雪耳洗淨後浸發、瀝乾備用；雪梨洗淨後去皮切塊、去芯；將雪耳、百合、雪梨和紅棗放入燉盅，加2碗水，隔水蒸1小時，服用前加適量冰糖。飲湯食梨。
功效：清心安神，生津解渴潤肺，適合口乾舌燥的人飲用。 
食用注意：口淡、虛寒體質、易胃脹腹瀉者、咳嗽患者不宜服用。

3.蜂蜜羅漢果花旗參焗茶

材料：花旗參1湯匙、羅漢果1/3個、蜂蜜少許（糖尿病患者可不加蜂蜜）、熱水300毫升
製法：先將羅漢果洗淨弄碎，備用。杯中加入花旗參和蜜糖，放入羅漢果（弄碎浸泡藥效較易揮發），倒入熱水焗約10分鐘。可翻焗2至3次。
功效：羅漢果清熱解毒，花旗參益氣生津，蜂蜜可增強健脾潤燥的能力。

4.焗無花果水

材料：無花果2粒（無糖加工無花果）、梨皮乾3片
製法：滾水焗20分鐘，待水溫降至70°C，最後加蜜糖。（糖尿病者宜用較低甜度的蜜糖）
功效：有養陰潤肺利咽功效，一般適合老少飲用。

5.羅漢果蜜糖薑汁茶

材料：新鮮羅漢果1/3個、蜜糖少許、薑汁約1至2滴、熱水300毫升
製法：先將新鮮羅漢果切片，連熱水放入杯中。加入蜜糖及薑汁，焗約10分鐘，即可飲用。
功效：新鮮羅漢果清熱解毒，薑汁可減低新鮮羅漢果的涼性，蜂蜜健脾潤燥。

6.蘋果雪梨無花果茶

材料：蘋果半個至1個、雪梨半個至1個、無花果乾3至5粒、清水800至1000毫升
製法：先洗淨蘋果及雪梨，去皮去核及切塊，無花果乾切半。所有材料以水煲15至30分鐘，或放入保溫瓶以滾水焗15至30分鐘，即可飲用。
功效：乾無花果清熱生津，蘋果雪梨無花果茶有潤肺生津及清熱通便作用。

7.杏仁淮山蛋白茶

材料：杏仁粉1湯匙、淮山粉1湯匙、蛋白1隻、水1碗半
製法：將水、淮山粉及杏仁粉倒進鍋內，水滾後加入蛋白攪拌即可。調味可按個人口味加鹽或糖。
功效：健脾養胃、潤燥

8. 燉雪耳無花果水

材料：浸軟的雪耳或黃耳約1湯匙、乾無花果1粒、薑汁1至2滴，冰糖少許
製法：加1碗半至2碗水，燉1.5小時。
功效：適合手腳冰凍、容易口乾的體質寒涼者
小貼士：早上空腹飲最好
註：各人體質不同，如有疑問，飲用前宜向註冊中醫師查詢。

資料來源：明報

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