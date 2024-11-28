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巴黎聖母院沉浸體驗展12月西九展出　AR看亨利四世婚禮、聖母院修復過程【附早鳥優惠連結、票價詳情】 (09:30)

巴黎聖母院沉浸式體驗展將於12月8日起在西九文化區舉行，正值巴黎聖母院歷經5年修復，將於12月重新對外開放之際，公眾可透過西九最新的體驗展，以沉浸式擴增實境（AR）技術和珍貴文物的結合，穿越時空，一覽聖母院源自12世紀至今、800多年來的歷史變遷，以及2019年毁滅性大火後的修復過程。

展覽以史實為本，由一眾熱衷於藝術、文化和歷史的專家創立的法國文化教育先鋒組織Visionairs，運用AR技術，帶領訪客參與一場互動之旅。每名訪客將會使用觸控平板電腦，以手指操控、穿梭於20個不同時代的時空入口，沉浸於多個盛大的歷史時刻，例如亨利四世國王逾400年前的奢華婚禮、拿破崙的加冕典禮，以及19世紀由維歐勒·勒·杜克（Viollet-le-Duc）設計、令人嘆為觀止的巴黎聖母院尖塔的建造過程。

「浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展」亦將展出多件文物和AR重現的聖母院歷史場景，包括：石像鬼複製品、大火中倖存的玫瑰窗的投影及雕塑，以及聖母院管風琴和鐘聲的環繞音效，帶領訪客體驗一場多重感官盛宴。

浴火重生——巴黎聖母院擴增實境沉浸式體驗展

日期：2024年12月8日-2025年3月7日

時間：

周一：11am–6pm

周二及三：10am–6pm

周四：10am–8pm

周五及六：10am–10pm

周日：10am–9pm

地點：西九文化區博物館道22號藝術公園地下GF-01-03號舖Visionairs

門票：

1.早鳥門票（即日起至12月7日）：HK$248 [購票]

2.標準門票（12月8日至3月7日）：HK$298

3.特惠門票（適用於12歲或以下訪客、全日制學生及65歲或以上長者）：HK$198

4.優惠四人套票（適用於12歲或以下訪客、全日制學生及65歲或以上長者）：HK$792

5.優惠六人套票（適用於12歲或以下訪客、全日制學生及65歲或以上長者）：HK$1188

6.成人四人套票：HK$1192

7.成人六人套票：HK$1788

網址：www.visionairsasia.com/

註：資料以主辦方最新公布為準

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