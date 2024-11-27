熊貓主題展「PANDA GO！香港遊」　2500熊貓雕塑12月7日起遊走4地標【附日期地點】 (18:55)

「PANDA GO！香港遊」熊貓主題展覽2500隻熊貓雕塑將於12月2日登陸香港，展覽以8款全新設計的大熊貓造型，組合出2500隻大熊貓雕塑，當日於香港國際機場將舉辦歡迎儀式。大熊貓雕塑將於下周六（12月7日）起現身4場公眾展覽，到訪多個香港4個特色地標：尖沙嘴星光大道、昂坪360、海洋公園及中山公園。
公眾展覽詳情
第一站：星光大道 12月7日至8日
第二站：昂坪360 12月14日至15日
第三站：海洋公園 12月21日至22日
第四站：中山公園 12月25日至26日
在眾多大熊貓中，主辦單位AllRightsReserved（ARR）特別為香港送上6款「熊貓香港親友會」角色造型，參考了盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」6隻居港的大熊貓，根據牠們的外形特徵及性格，融入擬人化設計，市民參觀時可特別留意。
「PANDA GO！香港遊」亦邀請了11位來自不同界別的名人，以個人化風格創作獨一無二的特別版熊貓作品（PANDA GO! SPECIALS）。大部分特別版大熊貓雕塑將於網上作慈善售賣，開放予公眾競投，所有收益將不扣除成本，全數捐予海洋公園，用於支持大熊貓保育工作的經費。
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