網絡爆紅「Chill Guy」迷因新寵　成加密貨幣市值升　創作者申版權防盜用牟利 (09:55)

一隻身穿運動衫、牛仔褲及運動鞋，雙手插袋微笑的人形狗角色，配上「I'm just a chill guy」字句，讓社交媒體近期不少迷因（meme）都有「牠」的身影。「牠」更成為了加密貨幣，身價暴升，卻引來創作者不滿。「牠」到底是誰？

這隻人形狗角色叫「Chill Guy」，是美國藝術家Phillip Banks於2023年10月發布的原創虛擬角色，並賦予「完全不在意任何事」的角色設定。由於其臉上有着「世界與我無關」般的表情，詮釋年輕人以「佛系」、「躺平」的態度應對壓力，令這個角色在TikTok、Instagram（IG）及Threads爆紅。

有本港IG專頁「瘟沌的學生屎文」製作「Chill Guy」meme圖，形容自己以「Chill Guy」心態在香港生活，戲言因為「日日返工都喺度睇機票」；另一IG專頁「tpwmeme」製作的meme圖寫道「放工返屋企上咗巴士先知中伏，但我哋都係會話『大埔好好』。Cuz I'm just a chill guy」，自嘲儘管吐露港經常塞車，但都會淡然面對。

除了成為meme界新寵，「Chill Guy」更被製作為加密貨幣CHILLGUY，亮相短短一周市值飈升，截至本港時間周二（26日）晚上8時，CHILLGUY市值達4.75億美元（約37億港元）。不過，Phillip Bank上周四（21日）於社交平台發文，強調自己從不授權作品予以發行加密貨幣，批評有人侵犯版權，利用「Chill Guy」角色製作周邊商品及發行加密貨幣，已就「Chill Guy」申請版權，打擊所有非法牟利用途。（USA Today／Phillip Banks X）