明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時熱點

網絡爆紅「Chill Guy」迷因新寵　成加密貨幣市值升　創作者申版權防盜用牟利 (09:55)

一隻身穿運動衫、牛仔褲及運動鞋，雙手插袋微笑的人形狗角色，配上「I'm just a chill guy」字句，讓社交媒體近期不少迷因（meme）都有「牠」的身影。「牠」更成為了加密貨幣，身價暴升，卻引來創作者不滿。「牠」到底是誰？

這隻人形狗角色叫「Chill Guy」，是美國藝術家Phillip Banks於2023年10月發布的原創虛擬角色，並賦予「完全不在意任何事」的角色設定。由於其臉上有着「世界與我無關」般的表情，詮釋年輕人以「佛系」、「躺平」的態度應對壓力，令這個角色在TikTok、Instagram（IG）及Threads爆紅。

有本港IG專頁「瘟沌的學生屎文」製作「Chill Guy」meme圖形容自己以「Chill Guy」心態在香港生活，戲言因為「日日返工都喺度睇機票」；另一IG專頁「tpwmeme」製作的meme圖寫道「放工返屋企上咗巴士先知中伏，但我哋都係會話『大埔好好』。Cuz I'm just a chill guy」，自嘲儘管吐露港經常塞車，但都會淡然面對。

除了成為meme界新寵，「Chill Guy」更被製作為加密貨幣CHILLGUY，亮相短短一周市值飈升，截至本港時間周二（26日）晚上8時，CHILLGUY市值達4.75億美元（約37億港元）。不過，Phillip Bank上周四（21日）於社交平台發文，強調自己從不授權作品予以發行加密貨幣，批評有人侵犯版權，利用「Chill Guy」角色製作周邊商品及發行加密貨幣，已就「Chill Guy」申請版權，打擊所有非法牟利用途。（USA Today／Phillip Banks X）

上 / 下一篇新聞