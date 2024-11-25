用氣體熱水爐不想一氧化碳中毒　爐要有GU標誌通風足 (15:13)

本港衛生防護中心及機電署昨（24日）再次呼籲市民，使用氣體熱水爐時室內須有良好通風，並購買及使用附有「GU」標誌的氣體熱水爐。本文整理使用氣體及電熱水爐注意。

氣體熱水爐安裝及使用注意

．購買及使用已獲機電署批准並附有「GU」標誌的氣體熱水爐

．安裝、更換或維修氣體熱水爐，須由註冊氣體工程承辦商僱用的註冊氣體裝置技工進行

．使用氣體熱水爐及煮食爐等氣體用具，必須保持室內通風，如開抽氣扇，不應關閉所有門窗

．每18個月安排氣體熱水爐安全檢查

．如對氣體熱水爐狀況有懷疑，立即停止使用並向註冊氣體供應商查詢

電熱水爐使用注意及慳電貼士

．安裝或改裝時必須聘用合資格承辦商或人員，切勿自行安裝或改裝電熱水爐

．花灑式電熱水爐只能安裝原廠或生產商認可的混合水龍頭裝置及花灑頭，勿在出水管位置或花灑頭加裝任何開關水掣，不可接駁至洗手盆或浴缸

．定期檢查無排氣管式電熱水爐的溫度、壓力減卸閥，確保沒受外物阻塞或破損

．電熱水爐出現跳掣、不斷煲水、異常聲響等，應立即停用及關掉電源，找專業人員檢查及維修【短片睇詳情】

．日常用電熱水爐後立即關掉電掣

．調低水溫可耗用較少電能

．選擇合適容量電熱水爐

一氧化碳特性及中毒症狀

．無色、無臭、無味的氣體

．因不完全燃燒含碳燃料（例如木材、天然氣和汽油）而產生的副產品

．低濃度一氧化碳可能令人頭暈、頭痛、疲倦和惡心

．高濃度一氧化碳或令人視覺受損、協調紊亂、失去知覺和腦部受損等症狀，甚至死亡

資料來源：政府新聞網、消委會、明報

相關報道：

短片：電熱水爐安全使用及慳電貼士 機電工程師提醒：跳掣、不斷煲水等異常即停用

儲水式電熱水爐選購使用注意 消委會提醒：定期檢查無排氣管式電熱水爐溫度、壓力減卸閥