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茶具文物館40周年　今明兩晚辦戶外光影展｜好去處 (10:15)

茶具文物館慶祝40周年，今日及明日（11月23及24日）舉辦兩場免費夜間派對，為觀眾帶來特別視聽藝術體驗。今晚「《茶煙．輕颺》光影展」及「藝韻樂音」音樂會將於晚上6時30分至8時舉行，是「香港博物館節2024」的節目之一，活動費用全免，觀眾可即場參加，毋須報名。

戶外光影展「《茶煙．輕颺》光影展」由香港藝術家團隊XRT以嶄新投影技術，融入歷史建築，並以茶具上的詩、書、畫、印藝術表現作為主題貫穿其中，通過光影表演照亮茶具文物館接近180年歷史的建築外牆，突出其獨特的建築特色，觀眾亦可同時參與在戶外草地舉行的音樂會。

周日晚上除了欣賞光影展，觀眾還可暢遊館內參觀各個展覽，包括新推出的專題展覽「相期以茶」。展覽以吉祥茶具為主題，從館內羅桂祥藏品中，精選18件別具寓意的茶壺展出，如飾有福壽字紋、賀壽八仙、龍紋瑞獸、蝙蝠蝴蝶等吉祥紋樣的茶壺，滿載祝福意義。

《茶煙．輕颺》光影展及「藝韻樂音」音樂會 

日期︰11月23日（周六）

時間︰6:30pm–8:00pm 

地點︰中區紅棉路10號（香港公園內）茶具文物館正門外牆及草地 

音樂會由香港藝術館之友贊助

《茶煙．輕颺》光影展及館內暢遊活動 

日期︰11月24日（周日） 

時間︰6:00pm–8:00pm

地點︰茶具文物館正門外牆及展覽廳 

網址：hk.art.museum/tc/web/ma/tea-for-all.html

註：資料以主辦方最新公布為準

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