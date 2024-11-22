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樂齡科技博覽｜短片：太極機械人練推手、電動輪椅簡易摺疊 (15:38)

第八屆樂齡科技博覽暨高峰會即日至11月24日於灣仔會展舉行，展出逾900款樂齡科技產品及應用方案，本文介紹其中3項展品。（採訪：陳凱雯 拍攝：蔡竣羲）

．太極推手機械人【展位：B105 詳情

由興倫樂齡科技有限公司研發的太極推手機械人模擬太極師傅動作，與使用者練習推手，助長者強化肢體協調，改善平衡防跌。研發經理徐沛湧稱，機械人有約16個招式，目前在政府康健中心應用，團隊亦研發了新一代更輕巧、可調節高度的機械人，方便坐輪椅的長者使用，將會正式生產。

[影片：太極推手機械人]

．簡易摺疊電動輪椅【展位：A213 詳情

由Savewo研發的電動輪椅X CARBON-XC1標榜3秒可摺疊，記者親身嘗試，雖未夠熟練，也僅用上7秒時間便摺好。Savewo銷售主管葉汶謙稱，X CARBON-XC1以碳纖維製，重14kg，配備藍牙無線遙控器。X CARBON-XC1電動輪椅原價25,800元，會場價17,980元。

[影片：簡易摺疊電動輪椅]

．AI生成個人聲音　助說話困難者溝通【展位：C417 詳情

柏金遜症、中風、舌癌等患者說話或有困難，聲能科技有限公司的「Vocofy」利用AI人工智能技術，透過錄音模擬用家的說話方式。

用家在手機程式輸入文字，便可生成「說話」，即使失聲，仍可透過程式以自己的聲線語氣溝通。項目經理周振宇稱，用家一般經公立醫院轉介，費用包括2000元錄音費及8000元建構AI模型，使用兩年後，每月付約100元月費。

樂齡科技博覽暨高峰會即日至11月24日於灣仔會展舉行，博覽詳情按此

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