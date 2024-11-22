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小雪．二十四節氣｜小雪陰雨稍涼易感冒咳嗽　中醫教沖肉桂生薑茶暖胃防感冒 (09:19)

今日（22日）是二十四節氣小雪，在北方部分地方已下雪，位處南方的香港，氣溫仍徘徊20°C左右。註冊中醫師胡玘君表示，最近天氣稍涼又下雨，濕邪夾寒邪伺機入侵人體，容易導致感冒咳嗽。她建議可沖泡肉桂生薑茶，薑暖胃，緩和胃部不適，有助預防輕微淋雨後的感冒。衣著方面，宜帶備頸巾絲巾，有助保護喉嚨，防止咳嗽。另外，針對近日多人咳嗽、流鼻水，胡玘君亦分別提供茶飲幫助紓緩症狀，以及增強抵抗力。

肉桂生薑茶　預防淋雨後感冒
材料及製法：肉桂粉少許、生薑3片、紅糖少許、茶葉少許，水適量，全部放入杯中泡。
功效：薑暖胃，緩和胃部不適，有助預防輕微淋雨後的感冒。
●紫蘇葉橘餅茶　治風寒感冒咳嗽痰多
材料及製法：紫蘇葉3克，北杏10克，橘餅煲茶飲用。
功效：可用於風寒感冒，咳嗽痰多。發汗解表，宣肺止喘咳，又化痰。
註：北杏含天然毒素，不能生吃，分量亦要依照註冊中醫指示使用。[延伸閱讀：北杏含有的天然毒素]
●蒼耳子薄荷水　治鼻水風寒頭痛
材料及製法：蒼耳子5克，配薄荷1克，加熱水沖泡飲用。
功效：溫和疏達，味辛散風，通竅止痛，用治鼻淵頭痛、不聞香臭、時流濁涕。
●雲芝甘草水　調節免疫功能
材料及製法（2人分量）：雲芝30克，甘草5克，水1500毫升，中火煲1小時。
功效：雲芝健脾利濕、止咳平喘、清熱解毒、明目、補肝氣等。

【養生小貼士】中醫教路：起牀搓暖雙手捂口鼻　紓緩敏感鼻水打噴嚏

早上起身梳洗前，坐在牀上搓暖雙手，雙手張開捂口鼻，可重複做3次，轉天氣或溫差轉變時，有助紓緩鼻水、敏感引起的咳嗽、打噴嚏的情況。

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