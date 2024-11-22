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大熊貓龍鳳胎百日慶　海洋公園設成長照牆、光影匯演　入園派紅雞蛋、薑醋【附活動詳情】 (12:27)

香港海洋公園大熊貓「盈盈」和「樂樂」的龍鳳胎寶寶將在周六（23日）滿100日，海洋公園於周六及周日（24日）在園內舉行一連串「百日慶」活動，包括派發限量紅雞蛋、豬腳薑醋，實時直播「家姐」和「細佬」日常，更設置成長印記照片牆，上演主題光影匯演，而「大熊貓之旅」周六亦會重新開放，巿民可與初為人父的樂樂打招呼，本文整理「百日慶」重點活動。

大熊貓龍鳳胎百日慶【詳情

．樂樂再與巿民見面

日期：11月23日起至另行通知

時間：上午10時至下午3時

地點：「大熊貓之旅」

．大熊貓寶寶實時直播

日期：11月23日起每日播放

時間：中午12時、下午2時（每節30分鐘）*下午4時及6時重播

地點：威威劇場

．入園送紅雞蛋、豬腳薑醋

時間：11月23、24日上午10時

地點：海洋公園入口（紅雞蛋）、自然生態徑附近（豬腳薑醋）

註：數量有限，送完即止

．大熊貓寶寶成長印記照片牆

日期：11月23、24日

地點：亞洲動物天地

．大熊貓主題打卡位

日期：11月23、24日

地點：夢幻水都人工湖舞台

．威威與好友特別版歌舞盛會

時間：11月23、24日上午10時半、中午12時、下午2時、3時半及5時

地點：竹林天地

．大熊貓主題光影匯演

時間：11月23、24日晚上7時

地點：夢幻水都人工湖

．向小朋友送熊貓扭扭氣球

時間：11月23、24日上午11時、11時半、中午12時、下午1時、1時半、2時半、3時、3時45分、4時15分、4時45分、5時半、6時

地點：海濱樂園廣場

註：數量有限，送完即止

．大熊貓DIY工作坊

時間：11月24日上午10時半至下午4時，每半小時一場

地點：亞洲動物天地 - 近鱷魚潭（輕黏土工作坊）、近香港賽馬會四川奇珍館樓梯（木藝工作坊）

註：詳情以主辦方公布為準

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