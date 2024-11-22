大熊貓龍鳳胎百日慶　海洋公園設成長照牆、光影匯演　入園派紅雞蛋、薑醋【附活動詳情】 (12:27)

香港海洋公園大熊貓「盈盈」和「樂樂」的龍鳳胎寶寶將在周六（23日）滿100日，海洋公園於周六及周日（24日）在園內舉行一連串「百日慶」活動，包括派發限量紅雞蛋、豬腳薑醋，實時直播「家姐」和「細佬」日常，更設置成長印記照片牆，上演主題光影匯演，而「大熊貓之旅」周六亦會重新開放，巿民可與初為人父的樂樂打招呼，本文整理「百日慶」重點活動。