劍橋詞典2024年度字「Manifest」　一文認識「Manifest」意思及流行原因 (09:27)

根據劍橋詞典，「manifest」意思是利用例如視覺化（visualization、即腦海中描繪某些事情）及肯定句（affirmation、即重複積極正面語句）等方法，相信這樣做會更有可能實現所想。

Linden表示，疫情期間，有關「顯化」方法的帖文在社交媒體大受歡迎，其中包括流行的「3-6-9」方法，即早上寫下自己的願望3次，下午寫下6次，睡前寫下9次，但這個方法只會促成強迫行為，對「顯化」沒有實際幫助，但當社會名人不斷在社交平台鼓吹如何「顯化」成功，亦難怪人們會跟着做。

有「體操女王」之稱的美國名將比拉絲（Simone Biles）曾表示，年輕時曾想像在體操上有成就，成功「顯化」她屢獲殊榮的體操生涯。

學者提醒「Manifest」實現所想屬偽科學

Linden又稱，關於正向思考、自我肯定和設定目標的價值，在學術上有很多研究支持，這是健康的想法，然而單以思想或想法令自己實現所想，則是「偽科學」。他又認為，大眾經歷疫情、大選，對社會及官方失去信任，會希望以「顯化」方式取回自我掌控權。（劍橋詞典網頁/衛報）